Diese Sternzeichen laufen vor ihren Problemen davon.

18. Januar 2021

Diese Sternzeichen laufen vor ihren Problemen weg

Irgendwo am Horizont taucht ein Problem auf? Dann nehmen diese Sternzeichen ihre Beine in die Hand und rennen, was das Zeug hält ...

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Waagen brauchen rund um die Uhr Harmonie. Sie bleiben immer loyal und würden in einer Konfrontation nie ehrlich ihre Meinung sagen. Die offene Kommunikation scheuen sie, um keine Konflikte heraufzubeschwören. Die Waage ist ein Meister im Vermitteln und wird von ihren Mitmenschen oft als Schlichter eingesetzt. Da sie meist viel Zeit in die Probleme ihrer Freunde und Bekannten investiert, hat sie überhaupt keine Zeit, sich mit ihren eigenen Sorgen auseinanderzusetzen. Umso besser, denn persönliche Probleme würden dieses Sternzeichen nur unnötig in Schwierigkeiten bringen, denen sie am Ende ohnehin lieber aus dem Weg gehen.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Schützen sind sorglos und echte Optimisten. Persönliche Probleme sehen sie oft als negativen Einfluss und Energieräuber in ihrem Leben, daher verdängen sie diese gerne. Mit Schwierigkeiten und Herausforderungen können sie nicht gut umgehen, daher wählen sie meistens den leichteren Weg. Wenn sich ein Problem nicht von selbst löst, ergreift ein Schütze die Flucht.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Der ehrgeizige Steinbock hat vor allem ein Ziel im Leben: erfolgreich zu sein. Da bleibt ihm kaum Zeit, sich mit seinen Problemen zu beschäftigen. Diszipliniert geht er seinen Weg und lässt sich dabei nicht beirren oder aufhalten. Herausforderungen lieben diese Sternzeichen. Über Probleme zu sprechen fällt ihnen hingegen sehr schwer. Dadurch scheint ein Steinbock die meiste Zeit ruhig und glücklich, bis es sich in ihm anstaut und es aus ihm herausplatzt.

Verwendete Quellen: miss.at