13. Januar 2021

So geht dein Sternzeichen mit einer Krise um

Die anhaltende Coronakrise ist vor allem für sensible und pessimistische Sternzeichen eine psychische Belastung. Nicht rausgehen zu können, Abstand zu den Liebsten zu wahren und darauf zu achten, beim Homeschooling nicht den Kopf zu verlieren, stellt die Gesellschaft vor eine echte Herausforderung. Während einige Sternzeichen trotz der schwierigen Situation versuchen, aus allem immer noch das Beste machen, meistern andere die Krise nicht so gut. So geht jedes Sternzeichen mit Problemen um.

Widder (21.03. – 20.04.)

Widder brauchen Herausforderungen. Sie lieben es, Pläne umzusetzen. Wenn Menschen mit diesem Sternzeichen sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, wollen sie das um jeden Preis erreichen. Solange eine Kontaktsperre herrscht und das Haus nur für notwendige Besorgungen verlassen werden darf, können Widder ihre Ziele nicht angehen. Für diese temperamentvollen Sternzeichen, die ständig in Bewegung sind, kommt das einer Höchststrafe gleich. Hinzu kommt, dass Widder sehr ungeduldig sind. Damit sie nicht durchdrehen, sollten diese Sternzeichen sich ein Ventil für zu Hause suchen, zum Beispiel einen Online-Sport-Kurs.

Stier (21. April – 20. Mai)

Genuss, Reisen und Freundschaft spielen für einen Stier eine besonders große Rolle. Wenn ein Stier all das nicht bekommt, kann er ziemlich bequem werden. Allerdings weist dieses Sternzeichen enorme Geduld auf. Es sitzt die Situation aus, behält die Ruhe und trifft seine Entscheidungen besonnen. Ein Stier lässt sich nicht so schnell von äußeren Umständen erschüttern.

Zwillinge (21.05. – 21.06.)

Als Kommunikator hat der Zwilling kein Problem, neue Leute kennenzulernen, ist gesellig und offen. Social Distancing ist genau das Gegenteil von dem, was dieses Tierkreiszeichen zum Glücklichsein braucht. Zwillinge probieren gern Neues, vor allem an der frischen Luft. Sie lieben es, in Bewegung zu sein. Sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen - das zieht einen Zwilling enorm runter. Gefällt diesem Luftzeichen eine Situation nicht, verlässt er sie normalerweise ohne große Erklärung. Ist ein Zwilling gezwungen, zu Hause zu bleiben, ist ihm diese Flucht nicht gewährt. Dann fällt ihm sprichwörtlich die Decke auf den Kopf.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Krebse sind sehr empfindsam. In einer Krise ziehen sie sich daher manchmal ganz zurück und lassen ihre Emotionen über ihr Handeln entscheiden. Ein Krebs sorgt sich viel. Aus Angst und Unsicherheit reagiert dieses Sternzeichen schnell gereizt und lässt seine Wut nicht selten an anderen aus. Der Krebs braucht Ablenkung. Podcasts oder neue Rezepte bieten ihm eine gute Möglichkeit, abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen.

Löwe (23.Juli – 23. August)

Der Löwe braucht die Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner Mitmenschen und deswegen trifft auch ihn die Situation einer Isolation sehr. Plötzlich steht er nicht mehr im Mittelpunkt. Dabei braucht ein Löwe die Bühne, liebt gute Geschichten und das große Drama. Ersatz findet er in diesen Zeiten in spannenden Romanen oder Hörbüchern. Der Löwe ist ein Familienmensch durch und durch. In der Coronakrise wird er sich voll und ganz seinen Kindern widmen und alle werden großen Spaß haben.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Jungfrauen sind kritisch, unsicher und ängstlich, deswegen erscheint ihnen die aktuelle Coronapandemie auch besonders besorgniserregend. Sie wollen um jeden Preis gesund bleiben und mit ihrer übertriebenen Hygiene sind sie anderen Sternzeichen um einiges voraus. Neben dem peniblen Reinigen der Wohnung ist die häufigste Beschäftigung von Jungfrauen, bei Google herauszufinden, ab wann Langeweile tödlich ist.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Menschen mit Sternzeichen Waage sind immer auf der Suche nach dem Gleichgewicht und gelten daher als äußerst ausgeglichen. Für Freunde, Familie und Bekannte, die noch nicht verstanden haben, dass man wirklich zuhause bleiben sollte, spielen sie gern den Lehrer.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Das Sternzeichen Skorpion ist sehr feinfühlig, aber auch von Natur aus misstrauisch. Niemand kann diesem Sternzeichen etwas vormachen. Ein Skorpion tendiert in einer Krise oft dazu, erst einmal einen Schuldigen zu suchen, der bestimmt nicht er ist. Und dieser Gegner wird dann ziemlich böse, oft auch hinterhältig bekämpft.

Schütze (23.11. - 21.12.)

Der sonst so positive Schütze hat es zur Zeit besonders schwer. Er liebt es, zu reisen. Dieser Leidenschaft kann er aktuell nicht nachgehen. Es wird ihn zermürben, seinem Bewegungsdrang nicht stillen zu können. Allerdings wird ein Schütze das nicht zeigen. Schützen sind dafür bekannt, sich irgendwie zu trösten. Ablenkungsmanöver zu Hause helfen ihnen aber nicht über die Krise hinweg - das muss sich auch ein Schütze irgendwann eingestehen.

Steinbock (22.12. - 20.01.)

Einen Steinbock wirft so schnell nichts aus der Bahn. Er ist der Fels in der Brandung. Wenn es ein ausdauerndes Sternzeichen gibt, dann ist es der Steinbock. Unbeirrbar und gut überlegt geht er seinen Weg. Egal, ob Kontaktsperre oder Maskenpflicht – der Steinbock hält sich streng an alle Vorschriften und ist ein wahres Vorbild für seine Mitmenschen.

Wassermann (21.01. – 19.02.)

Ein Wassermann liebt seine Freiheit und Unabhängigkeit. Fühlt er sich bedrängt und eingeengt, ergreift er sofort die Flucht. Doch wo soll er hin während der Coronakrise? Nun gilt es, sich mit der Situation zu arrangieren, sich aber trotzdem irgendwie Freiräume zu schaffen, sonst fühlt sich der Wassermann eingesperrt. Ihm wird dann schnell alles zu viel, vor allem mit seinem Partner/ seinen Mitbewohnern. Dann muss dieses Tierkreiszeichen sich in sein Zimmer zurückziehen und konstruktive Lösungen überlegen und ein Hobby finden, das man wunderbar in der Wohnung ausüben kann.

Fische (20. Februar – 20. März)

Kaum jemand ist so sensibel wie ein im Sternzeichen Fische Geborener. Er nimmt sich alles zu Herzen und verfällt schnell in Panik. Fische sind Träumer. Sie hoffen, dass es sich bei der aktuellen Lage nur um einen schlechten Traum handelt, aus dem sie bald wieder aufwachen werden.

8. Januar 2021

Diese Sternzeichen können nicht gut alleine sein

Social Distancing hat während der Coronapandemie in unserer Gesellschaft eine große Rolle eingenommen. Es bedeutet: Abstand halten. Kontakte zu anderen Menschen – außer der eigenen Familie – sind weitestgehend tabu. Jetzt heißt es, sich in den eigenen vier Wänden aufzuhalten. Für diese vier Sternzeichen ist das alles andere als leicht ...

Widder (21.03. – 20.04.)

Der Widder besticht durch seine offene und ehrliche Art. Ein Widder geht gerne auf andere Menschen zu und zeichnet sich durch seine Kontaktfreudigkeit aus. Diese Tierkreiszeichen wollen ihr Umfeld mitreißen und begeistern. Ein Widder sprüht geradezu vor impulsiver Energie. Er ist schwer zu bändigen und unruhig. Dieses Feuerzeichen braucht Abenteuer und muss ständig aktiv sein. Allein zu Hause wird es ihm schnell ungemütlich.

Zwillinge (21.05. - 21.06.)

Zwillinge sind sehr gesellig. Sie lieben die Kommunikation und sind äußerst kontaktfreudig. Neue Menschen kennenlernen oder allgemein auf fremde Menschen zugehen, ist für sie eine leichte Übung. Diese Sternzeichen brauchen Abwechslung und Aufregung. Still dasitzen und nichts tun gleicht einer Strafe und ist schlichtweg unmöglich, denn dazu ist dieses Tierkreiszeichen viel zu aktiv.

Löwe (23.07. - 23.08.)

Der Löwe braucht Menschen, die ihm Bewunderung entgegenbringen. Er liebt die große Bühne. Ist der Löwe allein, fühlt er sich nutzlos. Für sein stolzes Ego ist es schwer, in den eigenen vier Wänden auszuharren und von niemandem gesehen zu werden.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Waagen sind von Natur aus sehr soziale Wesen. Sie sind gern in Gesellschaft und dort sehr beliebt. Mit ihrer charmanten, warmherzigen Art können sie ihre Mitmenschen im Nu für sich gewinnen. Allein sein ist nichts für Waagen. Nicht nur dass sie vereinsamen – mit jeder Sekunde, die sie allein verbringen müssen, steigt ihre Unsicherheit. Oftmals wissen Waage-Sternzeichen gar nicht, wie sie alleine funktionieren.

