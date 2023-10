Menschen, so weit können wir uns wohl aus dem Fenster lehnen, unterscheiden sich zum Teil sehr stark im Hinblick auf ihre Sensibilität: Während die einen schon kleinste Signale wahrnehmen, durch die sie Stimmungen von ihren Mitmenschen erspüren, merken andere nicht mal, dass ihr Gegenüber beleidigt ist, wenn es sie offen anschnauzt. Und während sich die einen bei Stress und hohen Anforderungen ganz schnell überfordert fühlen, bleiben andere cool wie Schokoeis und bewältigen die Situation, ohne mit der Wimper zu zucken.

Sensibilität hat mehrere Dimensionen und besonders sensibel zu sein, kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Generell nehmen sensible Menschen ihre Umwelt und Mitmenschen intensiver und detaillierter wahr. Was um sie herum passiert, berührt und bewegt sie in der Regel tiefer, als es bei unsensibleren Menschen der Fall ist. Insofern sind sensible Personen zwar tendenziell mitfühlender und wirken rücksichtsvoller, aber oftmals sind sie auch leichter zu erschüttern und erscheinen zum Teil dünnhäutig und empfindlich.

So gesehen ist Sensibilität bzw. Hochsensibilität weder eine Stärke noch eine Schwäche – es ist lediglich eine Eigenschaft, die wir haben oder eben nicht. Wie wir mit unseren Eigenschaften umgehen, d. h. ob wir sie für uns und unser Leben nutzen oder damit hadern und ständig darüber stolpern, liegt wiederum in unserer Hand.

Welche Sternzeichen laut Astrologie am sensibelsten sind und welche am unsensibelsten

