Mit Geld umzugehen, ist gar nicht so einfach. Besonders wenn man "nur" ein Durchschnittsgehalt bekommt und sich gerne mal das eine oder andere gönnt, fällt es tendenziell schwer, etwas zurückzulegen – dabei würden die meisten theoretisch gerne ein bisschen sparen. Denn spätestens, wenn man Ende des Jahres mal wieder die einzige Person ist, die sich bei Planungen von Weihnachtsfeiern leidenschaftlich dafür einsetzt, dass Schrott-Wichteln gespielt wird, fängt das Leben am finanziellen Limit an zu nerven.

Nun gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten und je nach unserem Charakter stellen sich uns bei der Finanzplanung verschiedene Hindernisse in den Weg: Dem einen mangelt es an der Bereitschaft zu planen. Der anderen fehlt der Mut zu gewinnbringenden Investitionen. Und wieder anderen stellen sich schon bei der Vorstellung, auf irgendetwas verzichten zu müssen, die Nackenhaare auf.

Wie gut, dass uns die Astrologie mit der Analyse der zwölf Sternzeichen und ihrer Persönlichkeitsmuster an dieser Stelle weiterhelfen kann. In unserer Galerie erfährst du, welche Sparmethode zu deinem Sternzeichen am besten passt. Und falls du noch ein bisschen theoretischen Background zum Thema Finanzplanung gebrauchen kannst: Hör doch mal in den Podcast der Academy rein, "What the Finance". Vielleicht wäre auch das Academy-Workbook etwas für dich, um deine Ausgaben und Einkünfte besser zu überblicken.

