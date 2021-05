Schlagfertig zu sein, hat viele Vorteile. Um nur den größten zu nennen: Es erspart uns, uns hinterher zu ärgern, wenn uns zu spät die richtige Antwort einfällt ...

Sicherlich gibt es Menschen, die sich grundsätzlich leichter damit tun, schnell etwas Originelles rauszuhauen, als andere. Doch tatsächlich können wir lernen, schlagfertig zu sein. Bei den meisten Menschen nimmt die Schlagfertigkeit mit wachsendem Selbstbewusstsein automatisch etwas zu. Davon abgesehen ist es vor allem Übung, die uns schlagfertiger werden lässt. Je mehr wir mit anderen und idealerweise vielen unterschiedlichen Leuten kommunizieren, umso leichter fällt es uns mit der Zeit, schnell mitzudenken und auf eine passende Antwort zu kommen.

Allerdings kann es gerade intelligenten Menschen mitunter sehr schwer fallen, schlagfertig zu sein und schlagfertiger zu werden: Wer sich zu viele Gedanken macht, steht sich oft selbst im Weg, insbesondere in eher oberflächlichen Gesprächen und Alltagssituationen. Also falls sich an deiner Schlagfertigkeit trotz Übung einfach nichts verbessern will: Vielleicht liegt's daran, dass du besonders viel im Köpfchen hast.

Wie schlagfertig die zwölf Sternzeichen typischerweise sind, erfährst du in unserer Galerie.

