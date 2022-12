Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und für dieses Sternzeichenpaar bedeutet das ein Happy End. Denn sie folgen ihren Gefühlen und gehen noch kurz vor dem Jahreswechsel eine romantische Beziehung ein.

Während so manch eine:r kurz vor den Feiertagen im vorweihnachtlichen Stress versinkt und nervös auf all die Dinge blickt, die noch erledigt werden müssen, spüren zwei Sternzeichen aus ganz anderen Gründen ein vorfreudiges Kribbeln im Bauch. Laut Horoskop animiert die Planetenkonstellation zum Monatsende nämlich insbesondere ein Sternzeichenpaar endlich zu ihren Gefühlen zu stehen und den Schritt in eine romantische Beziehung zu wagen. Welche zwei Sternzeichen das sind, erfährst du hier.

Horoskop: Dieses Sternzeichenpaar geht noch im Dezember eine Beziehung ein

Laut Horoskop ebnen die Sterne jetzt den Weg für eine Liebesbeziehung zwischen den Tierkreiszeichen Stier und Skorpion. Eine gewagte Konstellation. Denn auf den ersten Blick passen das bodenständige Erdzeichen und das geheimnisvolle Wasserzeichen gar nicht so richtig zusammen. Stiere lieben ihre Routinen und kommen mit Veränderungen normalerweise weniger gut zurecht, während Skorpione immer neue Herausforderungen suchen und einen immer gleichen Alltag einengend empfinden können.

Stier und Skorpion: Warum es trotzdem passt

Das Naturell und die Werte der beiden Sternzeichen passen hingegen ganz ausgezeichnet zusammen. Zuverlässigkeit steht in einer Beziehung für beide an erster Stelle. Und die garantieren sie sich gegenseitig. Der Stier besitzt ein selbstbewusstes und ruhiges Gemüt und erfreut sich an den kleinen Dingen des Alltags. Ganz besonders wichtig sind ihm Treue und Ehrlichkeit, daher hält er großen Abstand zu allem, was mit Klatsch und Tratsch zu tun hat. Der Skorpion ist ein misstrauischer Geselle. Ihm wird des öfteren nachgesagt, eine harte Schale zu haben. Er braucht demnach Zeit und viel Zuneigung, um sich zu öffnen und auf eine Beziehung einzulassen. Genau die Art von Sicherheit, die der Stier ihm geben kann. Beide Tierkreiszeichen können mit Hinterlistigkeit nicht umgehen, missbraucht man einmal ihr Vertrauen, hat man dieses für immer aufs Spiel gesetzt.

So stärkt das Sternzeichenpaar die Beziehung

Die Gemüter und Werte der zwei Tierkreiszeichen ähneln sich und ergänzen sich an den richtigen Stellen. Tatsächlich gibt es aber beachtliche Unterschiede in den Vorlieben für Hobbys und Freizeitbeschäftigungen bei Stier und Skorpion. Der Stier ist ein Genussmensch, er schätzt gutes Essen, Wein und Kaffee. Er mag kleine Abenteuer und liebt die Natur. Der Skorpion ist da weniger bodenständig unterwegs. Das Wasserzeichen brennt für extravagante Hobbys und langweilt sich schnell. Daher ist Abwechslung das A und O für den Skorpion. Seine Abenteuerlust kann mit Reisen an abgelegene Orte gut gestillt werden – dafür kann sich auch der Stier begeistern. Solange es in die Natur geht, sind beide Sternzeichen happy.

Quellen: Brigitte-Zweiwochen-Horoskop