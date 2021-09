Kosmische Spannungen zwischen Merkur und Pluto lassen im Oktober vermeintlich abgeschlossene Themen wieder wichtig werden. Welche Sternzeichen sich insbesondere auf eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit gefasst machen können, liest du hier.

Unsere Vergangenheit ist stets in uns präsent. Bei jeder unserer Entscheidungen, für jedes unserer Urteile spielt sie eine Rolle. Sie beeinflusst unsere Gefühle, triggert Emotionen, die teilweise nichts mit der Gegenwart zu tun haben außer der Erinnerung, die uns, lautlos und heimlich, auf Schritt und Tritt verfolgt.

Manchmal tritt unsere Vergangenheit jedoch aus dem Schatten ins Licht. Manchmal wechselt sie aus der Rolle des stillen Begleitenden in die eines:r Mentor:in, eines Warnenden, Mahnenden, Rettenden, Wegweisenden oder Nachtragenden. Manchmal fordert sie von uns, dass wir uns mit ihr auseinandersetzen, ehe sie uns mit geklärtem Blick nach vorne und ins Jetzt schauen lässt.

Im Oktober bewirken Spannungen zwischen Merkur und Pluto, dass vieles, was wir der Vergangenheit zugeordnet hätten, unsere Gegenwart bestimmt. Folgende Sternzeichen werden laut Horoskop in diesem Monat besonders viel mit ihrer Vergangenheit zu tun haben.

Horoskop: Diese Sternzeichen werden im Oktober von ihrer Vergangenheit verfolgt

Stier

Jupiter und Neptun bieten Stieren im Oktober vielfältige Möglichkeiten dar. Doch um diese zu ergreifen, hat das Erdzeichen eines seiner am tiefsten verwurzelten Muster zu durchbrechen: Sich in sich selbst zurückzuziehen, wenn das Außen Angst in ihm weckt, und dort nach Sicherheit und Halt zu suchen. Neugier und Experimentierfreude sind keine Wesenszüge des Stiers, allerdings sind sie in seiner derzeitigen Lebensphase von Vorteil und sogar die Voraussetzung, um eine neue Facette des Glücks kennenzulernen. Die Aufgabe, die seine Vergangenheit dem Stier nun stellt, lautet also: Herausfinden, wo diese Furcht etwas auszuprobieren herrührt, und einsehen, dass sie überholt ist. Denn mittlerweile bist du stark genug, die Konsequenzen deines Handelns zu ertragen. Positive wie negative.

Krebs

Krebse erfassen die kosmischen Einflüsse, insbesondere von Merkur und Pluto, im Oktober mit voller Wucht. In dem Wasserzeichen beginnen nun gleich mehrere Wunden wieder zu schmerzen, innere Konflikte wieder zu schwelen, die es längst für geheilt beziehungsweise beigelegt gehalten hatte. Du reagierst sehr empfindlich, wenn andere Menschen dich nicht so behandeln, wie du es dir wünschst. Du fühlst dich unverstanden, einsam, ungeliebt – dabei weißt du genau, dass deine Wahrnehmung und Interpretation der Wirklichkeit nicht mit der Realität übereinstimmen. Schließlich wirst du geliebt und bist nicht allein. Was deine Gefühle triggert, ist deine Vergangenheit, in der dir in entscheidenden Momenten Teilnahme und Mitgefühl gefehlt haben. Und die gilt es nun aufzuarbeiten, soweit es dir möglich ist. Mit viel Geduld, (Selbst-)Liebe und Mut.

Waage

Waagen können ihr Selbstvertrauen – insbesondere ihr Vertrauen in ihre Intuition – in diesem Monat in einem entscheidenden Maße stärken. Dafür ist es allerdings nötig, Unsicherheiten, die in der Vergangenheit gesät wurden, nachzuspüren und zu verstehen. Glücklicherweise hilft dir der Kosmos dabei, indem er dich in Situationen bringt, die Erinnerungen an die Auslöser deiner (Selbst-)Vertrauensprobleme wecken. Gewiss wird es schmerzhaft sein, dich diesen Rückblicken und Momenten aus deiner Vergangenheit zu stellen. Doch dafür kannst du anschließend etwas aufbauen, das dir nachhaltig Kraft gibt sowie deine Entscheidungsfähigkeit und Entschlossenheit langfristig stärkt.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop