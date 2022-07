Neuer Monat, neue Woche, neues Glück? Für drei Sternzeichen sieht es laut Horoskop ganz danach aus.

Der August ist generell ein Monat mit großem Glückspotenzial. Zum Einen ist die Sonne für den Großteil des Monats aufgeladen mit der Energie des Feuerzeichens Löwe. Somit strahlt sie sehr viel Lebenslust und Selbstvertrauen aus, wirkt bestärkend auf unsere Persönlichkeit und unsere Selbstentfaltung.

Etwa zur Monatshälfte werden dann die Perseiden großen Einfluss auf uns haben. Der Sternschnuppenregen ermutigt uns dazu, zu träumen und uns an unseren Träumen zu orientieren – Grenzen, die wir nur in unserem Kopf akzeptieren, können wir in dieser Phase leichter überwinden als sonst.

In der ersten Augustwoche steht vor allem der Übergang des Planeten Merkur in das Erdzeichen Jungfrau im Vordergrund. Am 4. August erreicht der Kommunikationsplanet den Wirkungskreis der Jungfrau, das zwischenmenschliche Miteinander kann nun spürbar abkühlen, unser Austausch wird direkter und effizienter, unser Denken klarer.

Folgende Sternzeichen können unter den kosmischen Voraussetzungen in dieser ersten Augustwoche laut Horoskop mit besonders viel Glück rechnen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die den August mit einer Glückswoche beginnen

Fische

Fische entdecken in dieser Woche eine Quelle großer Kraft in sich selbst. Du erkennst, wieviel du mithilfe deiner Einstellung und Willensstärke ändern und erreichen kannst und was ein gesunder Fokus und eine besonnene Priorisierung mit dir macht. Deine Erkenntnis schenkt dir ein Gefühl von Leichtigkeit und Belastbarkeit zugleich, du bist jetzt genau in deiner Mitte und spürst keinerlei Druck oder Bedrohung.

Zwillinge

Zwillinge fühlen sich in dieser Woche energiegeladen und kreativ. Dir erscheint nun keine Herausforderung zu groß, kein Problem zu schwierig. Deine Mitmenschen inspirieren und interessieren dich, du bist gesellig, aufgeschlossen und aufmerksam. Eine prima Woche, um neue Dinge auszuprobieren. Die Chance, dass du mindestens Spaß daran hast, ist außerordentlich hoch.

Waage

Waagen verfügen dieser Tage über sehr viel Charme und Charisma. Dein entspanntes, humorvolles Wesen kommt bei deinem Umfeld jetzt äußerst gut an, du wirkst beruhigend auf andere Menschen, schenkst ihnen Zuversicht und Gelassenheit. Das wiederum gibt dir selbst ein gutes Gefühl und bestärkt dich in deiner Einstellung und deiner dir eigenen, liebenswerten Herangehensweise an die Welt.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop