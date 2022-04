In der Woche vom 11. bis zum 17. April bekommen wir vor allem von Jupiter und Neptun positive Energien zu spüren. Welche drei Sternzeichen ganz besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Der Frühling zieht an, der Mondzyklus nähert sich seinem Höhepunkt und Neptun und Jupiter senden freundliche Grüße – die Woche vom 11. bis zum 17. April steht unter vielversprechenden Vorzeichen. Noch immer schiebt die Widder-Sonne kräftig an und schenkt uns Selbstvertrauen und Energie. Der Vollmond im Sternzeichen Waage, der sich am Samstag ereignet, ergänzt die Kraft des Widders um Optimismus, aufrichtiges Interesse an unseren Mitmenschen und Fantasie. Vor allem Menschen, die über eine Offenheit und Empfänglichkeit für Wunder verfügen, können nun großes Glück erleben und schöne Momente genießen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 11. April eine besonders schöne Woche haben können

Fische

In deinem Innern geht jetzt sehr viel vor. Vielleicht empfindest du das zunächst als unangenehm, doch tatsächlich ist das etwas Gutes. Plötzlich entdeckst du Seiten und Talente in dir, von denen du noch gar nichts wusstest. Ideen, Visionen, der Wunsch, etwas von dir im Außen zu verwirklichen – du spürst nun ein Mitteilungsbedürfnis, das du nicht gewohnt bist und das dir deshalb anfangs vielleicht Furcht einflößen kann. Wagst du dich jedoch aus deiner Komfortzone hinaus, kann dir das gerade jetzt positive Überraschungen bescheren, die dich nachhaltig befreien. Eventuell ist diese Woche für dich der Beginn einer Lebensphase, die von Vertrauen, Leichtigkeit und Mut geprägt sein wird.

Krebs

Dem Krebs empfehlen die Sterne ausdrücklich, sich diese Woche viel mit sich selbst zu befassen. Nun hast du beste Chancen, brachliegende Potenziale zu entdecken und zu erkennen, was du wirklich willst. Du fühlst dich offen und bereit für Experimente, hast große Lust, dich auszuprobieren und zu verändern. In Vielfalt und Komplexität – sowohl in deinem Innern als auch im Außen – findest du große Inspiration und eine Quelle der Kraft und Motivation. Neptun spendiert deinem Selbstvertrauen einen Push und stärkt dich darin, zu dir und deinen Werten zu stehen, sodass dich andere Menschen jetzt kaum verunsichern, dafür aber umso mehr bereichern können.

Skorpion

Du findest diese Woche das richtige Maß aus beherztem Einsatz und Gelassenheit. Jupiter motiviert dich und schenkt dir eine Extraportion Mut und Selbstvertrauen, Saturn wirkt mäßigend und hält dich am Boden. Perfekte Kombination, um damit zu beginnen, dir deine Träume zu erfüllen (jedenfalls diejenigen, die dazu gedacht sind ...). Darüber hinaus empfindest du nun einen stillen, doch deutlich spürbaren Stolz – zum Beispiel darauf, dass du dir stets treu bleibst. Dieses Gefühl wirkt sich auch auf dein Äußeres aus: Du strahlst und übst auf andere einen geradezu magischen Reiz aus.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop