von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg

Auch wenn ein Brückentag dazwischen liegt: Das verlängerte Wochenende beginnt schon am 13. Mai. Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von den freien Tagen.

Es stimmt, die meisten von uns werden am Freitag, dem 14. Mai, ganz normal arbeiten. Aber dennoch lässt sich nicht leugnen, dass das Wochenende mit seiner eigenen Aura und Energie trotzdem schon am 13.5. startet, wenn wir den Feiertag genießen können. Drei Sternzeichen kosten diese Zeit besonders aus und treten selbstbewusst mit einem neuen Lebensgefühl in die Welt.

Horoskop ab 13.5.2021: Diese Sternzeichen machen das meiste aus dem verlängerten Wochenende

Vor allem Gelassenheit, Optimismus und pures Glück lassen sie diese Tage in vollen Zügen auskosten. Damit tanken sie nicht nur selbst Energie und Kraft, sondern schenken auch ihren Mitmenschen die Ruhe und Balance, die sie in ihrem eigenen Leben in letzter Zeit oft vermissen mussten. Ist es da ein Wunder, dass in dieser positiven Atmosphäre auch schnell kreative Ideen und zuversichtliche Pläne entstehen? Diese Sternzeichen wissen das lange Wochenende nicht nur zu schätzen - sie nutzen es auch als Startpunkt für so manchen Traum, den sie sich nun endlich verwirklichen.

Verwendete Quelle: Eigenrecherche