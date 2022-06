Von dem 13. bis zum 19. Juni steht uns aus astrologischer Sicht mal wieder eine ereignisreichere Woche bevor. Welche Sternzeichen laut Horoskop die besten Aussichten auf schöne Tage haben, liest du hier.

Die Woche beginnt mit einer Verschiebung der Energie des Planeten Merkur. Am Montag, den 13. Juni, geht der Himmelskörper vom Erdsternzeichen Stier in das Luftzeichen Zwillinge über. Wenngleich bereits Merkur und Stier eine spannende und potenziell für uns sehr günstige Konstellation war, bilden Zwillinge und Merkur eine fast noch harmonischere Paarung: Der Planet, der einen hohen Einfluss auf unsere Kommunikationsfähigkeit, unser Denken und unsere Weltsicht hat, wird in den nächsten Wochen mit Zwillingeenergie aufgeladen sein, die sich durch Witz, Klugheit, Offenheit und Interesse auszeichnet. Davon kann insbesondere unser Miteinander profitieren, auch in unserer Stimmung könnten wir eine angenehme Veränderung bemerken.

Am Dienstag, den 14. Juni, steht uns dann bereits der Junivollmond bevor. Er wird sich im Feuerzeichen Schütze abspielen und kann unsere Leidenschaften, unsere Lebensfreude und unsere Lust auf Abenteuer anregen.

Folgenden Sternzeichen prophezeit das Horoskop für die Woche ab dem 13. Juni insgesamt sehr viel Positives.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 13. Juni eine großartige Woche haben können

Steinbock

Steinböcke haben in dieser Woche Glücksplanet Jupiter auf ihrer Seite. Der unterstützt dich auch bei einer mitunter schmerzhaften und nicht ganz so schönen Aufgabe, die anzugehen dir wiederum der Vollmond nahelegt: Deine Denkmuster und Glaubenssätze hinterfragen, herausfinden, wie sie entstanden sind und ob sie nach wie vor zu dir passen. Dabei magst du auf alte Wunden stoßen, die es gilt mit einem neuen Ansatz zu heilen zu versuchen. All das mag nicht allzu spaßig und reizvoll klingen, doch schon im Prozess wirst du merken, wie gut es dir tut und wie viel du dadurch gewinnen kannst.

Zwillinge

Mit Merkur in ihrem Zeichen blühen Zwillinge nun geradezu auf. Du verfügst über viel Energie, scheust dich nicht davor, Experimente zu machen, Projekte aktiv anzustoßen und Ideen umzusetzen. Dabei bist du gesellig, genießt die Zusammenarbeit mit anderen Menschen und bringst Harmonie und gute Stimmung in die Welt. Noch dazu scheint die Sonne und es ist warm und hell bis in die Nacht. Tolle Voraussetzungen für eine schöne Woche.

Schütze

Im Lichte des Vollmonds können Schützen in dieser Woche einige Fragen für sich klären und innere Konflikte auflösen. Welche Kompromisse bist du bereit, für andere Menschen einzugehen? Wo kannst du dir nur treu bleiben, indem du Grenzen ziehst? Warum glaubst du, dass du dich nach anderen richten musst, um geliebt oder akzeptiert zu werden? Diese und andere Fragen, die dich beschäftigen, zu beantworten, wird dir sehr viel Freiheit und Erleichterung schenken. Deshalb ist dieser Prozess, den du jetzt durchmachst, wichtig und gut.

