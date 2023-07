Yay! Endlich Freitag. Die Woche ist (fast) geschafft und wir können uns schon langsam auf den Feierabend freuen. Auf welche Sternzeichen ein besonders schönes Wochenende wartet, liest du hier.

Sommer, Sonne, Feierabend: Es ist Freitag und das Wochenende klopft schon an. Vielleicht hast du etwas Tolles geplant oder willst einfach nur mit einem Buch und einem leckeren Aperol in die freien Tage starten? So oder so: Auf das Wochenende freuen wir uns natürlich alle. Doch für drei Sternzeichen stehen die Sterne besonders gut. Hier kommen unsere Glückspilze.

Laut Horoskop haben drei Sternzeichen das beste Wochenende ab 14.7.

Krebs

Krebse starten gut gelaunt und voller Selbstbewusstsein ins Wochenende. Du strotzt vor Energie, bist unternehmungslustig und schmiedest neue Pläne, die du auch schnell in die Tat umsetzt. Am Samstagabend steht der Mond außerdem im Krebs und lädt dich zum Entspannen ein. Du kannst die To-Do-Listen also jetzt ohne schlechtes Gewissen einmal liegen lassen und dich lieber mit deinen Liebsten umgeben, um deiner Seele Gutes zu tun.

Jungfrau

Jungfrauen profitieren am Wochenende von frischer Energie und gestärktem Selbstvertrauen. Das hilft dir dabei, Ideen umzusetzen, Pläne zu schmieden und Neues auf die Beine zu stellen. Dabei darfst du dir ruhig ein bisschen mehr zutrauen und statt auf andere zu hören lieber auf dein Bauchgefühl vertrauen, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Auf gehts für dich voller Schwung ins Wochenende; du bist nicht aufzuhalten, liebe Jungfrau.

Schütze

Für Schützen stehen am Wochenende die eigenen Bedürfnisse und tiefsten Sehnsüchte im Fokus: Was brauche ich, um glücklich zu sein, was wünsche ich mir für die Zukunft? – Das sind Fragen, mit denen sich das Feuerzeichen jetzt beschäftigt. Daher gilt: Nimm dir die Zeit für dich und tu, was immer dir gut tut, statt dich Arbeiten und Aufgaben zu widmen, auf die du keine Lust und für die du keine Energie hast. Deine Intuition verrät dir, was du gerade wirklich möchtest. Danach solltest du am Wochenende handeln und du wirst gestärkt in die neue Woche starten .

Quelle: Brigitte Horoskop