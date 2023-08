Neumond, weiterhin die Perseiden und starke Einflüsse von Löwe und Jungfrau – welche Sternzeichen laut Horoskop in der dritten Augustwoche besonders von den Energien unseres Universums profitieren, liest du hier.

Ab Montag, 14. August, entfernen wir uns zwar von dem Höhepunkt der Perseiden, doch nach wie vor begleitet uns der Meteorstrom: Bis zum 24. August braucht die Erde noch, bis sie die Zone verlassen haben wird, in der Trümmerteilchen des Kometen Swift Tuttle mit unserer Atmosphäre reagieren können. Bis dahin kann sich der Blick in den Nachthimmel also lohnen, wenn ihm ein Interesse an Sternschnuppen zugrunde liegt – unabhängig davon lohnt der Blick gen Himmel natürlich jederzeit.

Am Mittwoch erreicht unser Mond seine dunkelste Phase, den Neumond, und es beginnt für uns ein neuer Mondzyklus. Geprägt von der Energie des Löwen, in dem sich der Neumond diesmal abspielt, bietet sich dieser Zyklus dazu an, den eigenen Leidenschaften stärker nachzugehen und sich an Herzensprojekte heranzuwagen. Mut und Lebensenergie leitet der Mond nun direkt aus dem Löwen an uns weiter.

Auch die Sonne und Venus versorgen uns weiter mit Löweenergie, während Merkur wie bereits in den vergangenen Wochen aus der Jungfrau zu uns spricht. Eine spannende Kombination, da nun unser Denken und Fühlen von sehr unterschiedlichen Richtungen geprägt sind – was allerdings im Zusammenspiel durchaus funktionieren und positiv sein kann.

Folgenden Sternzeichen kommen die derzeit bestehenden Voraussetzungen laut Horoskop besonders zugute.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben die schönste dritte Augustwoche

Stier

Stiere können sich in dieser Woche leichter als sonst dazu überwinden, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und unbequem zu sein – und überraschenderweise fühlt es sich nicht nur für sie selbst gut an, sondern auch für ihre Mitmenschen. Dein Umfeld schätzt deine Ehrlichkeit und kann prima mit deinen klaren und direkten Ansagen umgehen. Vielleicht eine Lektion für deine Zukunft? Auf jeden Fall erkennst du jetzt: Du brauchst dich nicht zu verbiegen, um akzeptiert und respektiert zu werden.

Zwillinge

Zwillinge können sich in dieser Woche prima von allem frei machen, was sie belastet und beschwert. Du spürst, dass es für dich gerade nicht die Zeit ist, Probleme zu wälzen und dich Konflikten zu stellen – und dann ist es eben so, schließlich laufen sie dir ja nicht weg. Solange du die unbeschwerten Tage genießen kannst und es auch tust, wirst du dich hinterher bereiter fühlen, dich den anstrengenderen Themen des Lebens zu widmen.

Schütze

Schützen fühlen sich diese Woche besonders lebenslustig und energiegeladen: Du hast jede Menge Ideen, bist an nahezu allem interessiert und weißt gar nicht, was du zuerst machen möchtest. Deine einzige Herausforderung wird darin bestehen, dass du dich entscheiden musst und nicht alles gleichzeitig in dir aufnehmen und tun kannst. Solange du vor dieser Herausforderung nicht zurückschreckst und den Rückzug in deine Routine antrittst, werden die nächsten Tage für dich ein rauschendes Fest.

