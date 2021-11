von Marie Mühlenberg und Henning Hönicke

Gute Laune statt trüber Herbststimmung: Für drei Sternzeichen ist die Woche ab dem 15.11.2021 ein wahres Freudenfest!

Der Herbst blüht in der dritten Novemberwoche noch einmal so richtig auf - und so gut wie alle Sternzeichen tun es ihm gleich. Die Woche ist gefüllt von positiver Energie und schenkt allen von uns viel Harmonie, Erfolgserlebnisse und gute Laune. Für drei Sternzeichen startet ab dem 15.11. sogar eine regelrechte Glückswoche, die es in sich hat.

Horoskop ab 15.11.2021: Drei Sternzeichen haben eine besonders glückliche Woche

Natürlich geht auch der Energieschub an diesen drei Sternzeichen nicht vorbei - und sie verwenden diesen Rückenwind intuitiv perfekt dafür, mehr Zufriedenheit und Glücksgefühle zu gewinnen. Bei manchen von ihnen heißt das, dass sie endlich lange gehegte Fragen und Ängste überwinden können, andere wiederum haben einfach den richtigen Draht zu ihren Mitmenschen, wodurch sich auch in Liebe und Beziehung vieles in eine aufregende neue Richtung entwickelt. Im Video seht ihr, wer sich alles auf eine strahlende Novemberwoche freuen kann.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop