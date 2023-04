Der Frühling nimmt in der neuen Woche an Fahrt auf und astrologisch ist auch einiges los. Welche Sternzeichen von den Ereignissen laut Horoskop besonders profitieren, liest du hier.

Nachdem sich der Frühling in den vergangenen Wochen mehr und mehr bemerkbar machte, zieht nun endlich auch das Wetter in ganz Deutschland langsam nach. Das hebt bei den meisten Menschen die Stimmung – dem Glückseffekt, den Sonnenschein im Allgemeinen auf tagaktive Lebewesen hat, können sich eben nur wenige entziehen.

Neben dem Wetter verbreiten zudem die Sterne positive Energien: Der Wechsel der Sonne in den Stier am Donnerstag, 20. April, erhöht unsere Genussfähigkeit und hilft uns dabei, eine bessere Balance aus Arbeit und Vergnügen zu finden. Flankiert wird dieses Ereignis von einem kleinen astrologischen Jahreshöhepunkt: Der Neumond am 20. April – der übrigens im Feuerzeichen Widder stattfindet– bringt eine Sonnenfinsternis mit sich. Eine spannende Kombination, denn: Der Neumond gepaart mit Widder-Energie fördert unsere Motivation und spendet jede Menge Kraft für Neuanfänge und neue Projekte. Die Sonnenfinsternis wiederum bringt Erleuchtung und wirft Licht auf all jenes, was uns sonst verborgen bleibt. Insofern bietet die Widder-Neumond-Sonnenfinsternis-Kombination eine gute Gelegenheit, um sowohl mit Klugheit als auch Energie voranzuschreiten und gegebenenfalls ein neues Kapitel zu beginnen.

Zwar sind die Voraussetzungen für nahezu alle Sternzeichen günstig – doch wie immer können einige besonders davon profitieren.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 17. April die beste Woche

Widder

Über zu wenig Energie können Widder grundsätzlich nicht klagen – und auch in dieser Woche fühlen sie sich fit und aufgeladen. Die Sonnenfinsternis schenkt ihnen zudem eine Einsicht, die ein lange ungelöstes Rätsel aufklärt. Die neue Erkenntnis mag zwar für einige Widder-Geborenen zunächst ein kleiner Schock oder zumindest überraschend sein. Langfristig wird sie sie jedoch voranbringen und ihnen zugute kommen.

Stier

Stieren bringt vor allem die Sonne einen kräftigen Schub an Kraft und Motivation. Das Erdzeichen fühlt sich jetzt beschwingt und zuversichtlich und findet selbst in unspektakulären Alltagspflichten ein Stück Genugtuung und Zufriedenheit. Eine gute Woche, um dich treiben zu lassen und voll und ganz auf dein Bauchgefühl zu vertrauen.

Skorpion

Skorpione haben in dieser Woche ein besonders gutes Gespür für ihre Mitmenschen und treffen in Interaktionen genau den richtigen Ton – auch beziehungsweise gerade in wichtigen. Du musst dich in dieser Woche keinesfalls zurückziehen oder verstecken, im Gegenteil: Jetzt ist eine günstige Zeit, um dich zu vernetzen, auszutauschen und zu präsentieren.

