Nach der Sonnenfinsternis am 30. April kehrt im neuen Monat wieder etwas mehr Ruhe in unsere Galaxie ein. Welche Sternzeichen laut Horoskop eine besonders schöne erste Maiwoche zu erwarten haben, liest du hier.

Die vergangenen Wochen waren aus astrologischer Sicht einigermaßen turbulent: Da waren zunächst die Lyriden, die uns in der zweiten Aprilhälfte beeinflusst haben, als wir (mit der Erde) durch die Staubwolke des Kometen Thatcher geflogen sind. Und kurz nachdem wir den Sternschnuppenregen hinter uns gelassen hatten, kreuzte der Mond an Neumond die Erdumlaufbahn um die Sonne und bescherte uns eine Sonnenfinsternis. Höchste Zeit, dass wir nun ein wenig durchatmen und die Anregungen der letzten Zeit setzen lassen und verarbeiten können.

Tatsächlich gewährt uns das Universum in den nächsten Tagen eine kleine Ruhepause. Die Gestirne folgen ihrem Lauf, ohne dass es dabei zu allzu bemerkenswerten Konstellationen kommt. Der Mond nimmt langsam zu und durchläuft die Sternzeichen Stier, Zwillinge und Krebs, Venus wechselt ins Tierkreiszeichen Widder und Pluto stabilisiert sich in seiner Rückläufigkeit im Steinbock, die er am 29. April aufnahm.

Auf folgende Sternzeichen wirken sich die vorherrschenden Energien in der Woche vom 2. bis 8. Mai besonders positiv aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben vom 2. bis 8. Mai eine fabelhafte Woche

Wassermann

Wassermänner hatten in der letzten Zeit einiges zu verarbeiten und zu ordnen. Nun zeigen sich langsam die ersten positiven Effekte dieser mitunter sehr aufwühlenden Prozesse: Du fühlst dich frei, stark und entspannt, verfügst über eine erstaunliche Souveränität und Gelassenheit, als könne dich nichts aus der Ruhe bringen oder erschüttern. Tolle Voraussetzungen, um dein Leben jetzt so richtig zu genießen – und zwar Höhen wie Tiefen.

Jungfrau

Jungfrauen ermuntern die Gestirne dazu, sich aus den Fesseln beziehungsweise Pflichten des Alltags zu lösen und etwas Außergewöhnliches zu machen – zum Beispiel einen spontanen Trip ans Meer oder in die Berge, einen feucht-fröhlichen Abend mit den liebsten Freund:innen oder eine heiße Nacht mit dem Schatz. Selbst wenn es nur etwas Kleines ist, wird dich die Aktion beflügeln und dir ein angenehmes Gefühl von Unabhängigkeit und Kontrolle geben. Du bestimmst über dein Leben und bist keine Maschine, die immer nur funktioniert.

Waage

Waagen fühlen sich in dieser Woche ermutigt und selbstbewusst. Die Erkenntnis, dass du dich nicht zu verstellen brauchst, um anderen Menschen zu gefallen, hat sich in dir gesetzt und ist mittlerweile emotional so weit angekommen, dass du ihr entsprechend handeln kannst. Das befreit und entlastet dich, lässt dich authentischer und nahbarer wirken – und bringt dich in deinen Beziehungen einen wichtigen Schritt weiter.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop