Die Woche vom 21. bis 27. Februar wird aus astrologischer Sicht eher ruhig und erholsam. Drei Sternzeichen fühlen sich dabei laut Horoskop besonders glücklich und wohl.

Nach einigen energetisch recht aufgeladenen, stürmischen und schwungvollen Wochen beruhigen und sammeln sich die Kräfte unseres Universums zwischen dem 21. und 27. Februar im Großen und Ganzen wieder ein wenig. Vor allem der abnehmende Mond regt diesmal eher zum Durchatmen und Herunterkommen an, als dass er uns animiert, noch etwas mehr Gas zu geben und das Letzte aus uns herauszuholen. Wir verspüren nun ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und Nähe und sind unseren Mitmenschen wohlgesinnt. Folgende drei Sternzeichen haben aus astrologischer Sicht eine besonders angenehme und glückliche Woche vom 21. bis 27. Februar.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben die schönste Woche vom 21. bis 27. Februar

Zwillinge

Zwillinge befinden sich nun in einer Phase, in der große Visionen und Ideen in ihnen keimen. Du fühlst dich ausgeruht und siehst die Dinge deshalb sehr entspannt und gelassen – und klar. Gute Voraussetzungen, um deinen weiteren Weg zu planen und darüber nachzudenken, was dich neugierig macht und reizt. Vielleicht ist es an der Zeit, deinem Leben eine neue Richtung zu geben oder ihm zumindest neue Aspekte hinzuzufügen. Noch ist der Moment der Tat zwar nicht gekommen, aber gewisse Szenarien im Kopf einmal durchzuspielen, kann dich bereits weiterbringen.

Krebs

Krebse fühlen sich in dieser Woche mit sich im Reinen und harmonieren wunderbar mit ihren Liebsten. Die Menschen, mit denen du Zeit verbringst – Freund:innen, Partner:in, Familie –, tun dir gut und geben dir sehr viel Kraft und Halt. Anregende Gespräche, aufrichtige Gefühle, tiefe Wertschätzung und Respekt, davon erlebst du nun ganz besonders viel. Es zahlt sich eben doch aus, zu überlegen, wen wir in unser Herz lassen und wen nicht. Und da du das in der Regel sorgfältig tust, bekommst du jetzt den Lohn dafür zu spüren.

Jungfrau

Jungfrauen legen die Sterne in dieser Woche ans Herz, sich Zeit für sich zu nehmen und für Menschen, die ihnen wirklich guttun. Du kannst nicht nonstop funktionieren, wenn du nicht zwischendurch auch mal auftankst und dich sammelst. Folgst du nun dem Rat der Sterne, kann dir das nicht nur sehr viel Kraft geben, sondern überdies dabei helfen, deine Angst, nicht genug zu sein, zu überwinden. Wenn du jetzt nämlich an dich denkst und etwas für dich tust, wird dir das niemand übel nehmen, im Gegenteil: Deine Liebsten werden sich für dich freuen und schätzen, wie erholt du hinterher bist.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop