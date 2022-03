Mit der neuen Woche kehrt endgültig Frühlingsstimmung ein. Welche Sternzeichen vom 21. bis 27. März laut Horoskop besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Nun ist er endgültig da, der Frühling. Nach dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März beginnt die neue Woche schwungvoll und optimistisch. Der Wechsel der Sonne in das Sternzeichen Widder weckt Mut, Leidenschaften und feurige Kräfte in uns, die uns antreiben und dazu anregen, Dinge aktiv und engagiert anzugehen und uns auszuprobieren. Auch Mars, Venus und Uranus befinden sich in einer Konstellation, die Energie und Lebensgeister stärkt: Wir verspüren nun den Drang, unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu behaupten, und sind dazu bereit, unserem individuellen Weg selbst bei Widerständen zu folgen.

Drei Sternzeichen stellt das Horoskop eine ganz besonders schöne und bereichernde erste Frühlingswoche in Aussicht.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 21. März die schönste Woche

Wassermann

Wassermänner können in dieser Woche sehr viel bewegen und gestalten. Deine Mitmenschen hören dir zu und respektieren dich und deine Ideen, sie begegnen dir mit Offenheit und Neugier. Das macht dir Mut und treibt dich an – du möchtest die Welt für alle Menschen verbessern, weißt aber, dass du das nicht alleine schaffen kannst. Wichtig ist, dass du dir deine Gelassenheit bewahrst und dich nicht zu sehr unter Druck setzt.

Widder

Widder bekommen von der Sonne in ihrem Zeichen einen kräftigen Energieschub. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, dir klare Ziele zu setzen und diese mit voller Kraft zu verfolgen. Dabei bist du keineswegs auf dich allein gestellt: Bezieh deine Mitmenschen ruhig mit ein, sie werden dich unterstützen und deinen Weg angenehmer machen. Du brauchst nur über deinen Schatten zu springen und ihnen zu vertrauen.

Löwe

Löwen können in dieser Woche viel gewinnen, wenn sie sich mit einer nicht ganz einfachen Erkenntnis versöhnen: dass alles vergänglich ist und kein Moment ewig währt. Auf der einen Seite tut diese Wahrheit weh, weil sie bedeutet, dass wir nicht unbegrenzt Zeit haben und loslassen müssen. Doch andererseits macht gerade das unser Leben so besonders und jede einzelne Erfahrung kostbar, egal ob sie schön oder schmerzhaft ist. Davon abgesehen ist es befreiend zu wissen, dass nichts von Dauer ist: Wir müssen uns nichts aufsparen, und mit keiner der Konsequenzen unserer Entscheidungen haben wir für immer zu leben. Was möchtest du mit dieser Freiheit machen? Und sobald du es weißt: Fang am besten sofort damit an.

