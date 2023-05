Mit der Sonne im Sternzeichen Zwillinge fühlen wir uns in der Woche ab dem 22. Mai abenteuerlustig und beschwingt. Für folgende Sternzeichen stehen die Gestirne laut Horoskop besonders günstig.

Der Mai nähert sich allmählich seinem Ende, doch damit fängt die Zwillinge-Saison gerade erst an. Ab dem 21. Mai befindet sich unsere Sonne in dem Luftzeichen, ihre Energie ist von nun an geprägt von Neugier, Abenteuerlust und Leichtigkeit. Bei einem langsam zunehmenden Mond spüren wir in der Woche ab dem 22. Mai noch viel von der Hoffnung und dem Optimismus, der typischerweise mit dem Beginn eines neuen Mondkreislaufs einhergeht.

Folgende Sternzeichen bekommen insgesamt laut Horoskop besonders positive Einflüsse aus unserem Universum zu spüren.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche ab dem 22. Mai

Zwillinge

Zwillinge bekommen die Energie der Sonne in ihrem Zeichen in dieser Woche besonders deutlich zu spüren. Du fühlst dich lebendig und aufgefüllt, lässt dich von nichts aus dem Gleichgewicht bringen und nimmst genau die richtigen Dinge mit Humor. Man könnte auch sagen: Du bist ganz du selbst. Damit einher geht, dass es dir nun leicht fällt, Entscheidungen zu treffen und auf deine Intuition zu hören, und dass du dir über deine Prioritäten im Klaren bist.

Krebs

Krebse fühlen sich in der neuen Woche entspannt und geben gut auf sich Acht. Die Energie des Mondes hilft dir dabei, deine Gefühle und Bedürfnisse besonders klar und deutlich zu erkennen, deshalb weißt du genau, was du geben kannst und was du selbst für dich brauchst. Du grübelst nun für deine Verhältnisse wenig und machst dir keine übermäßigen Sorgen, stattdessen lebst du häufig im Moment und genießt dein Leben.

Löwe

Löwen fühlen sich zurzeit selbstbewusst und energiegeladen. Du traust dir einiges zu und hast dazu allen Grund. Besonders im zwischenmenschlichen Bereich kannst du jetzt punkten: Du kommunizierst sehr klar und verständlich, bist dabei jedoch sensibel, lieb und charmant. In dieser Woche gelingt es dir besonders gut, deinen persönlichen Interessen, deinem Sozialleben und deinem Job gleichermaßen gerecht zu werden.

