Harmonische Einflüsse bescheren uns eine weitestgehend entspannte und angenehme Woche vom 23. bis 29. Mai. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders positive Energien zu spüren bekommen, liest du hier.

Nach Merkurs scheinbarer Kehrtwende in die Rückläufigkeit und der totalen Mondfinsternis zum Wonne- beziehungsweise Blumenmond wird es in der Woche vom 23. bis 29. Mai wieder etwas ruhiger in unserem Universum. Aber eben auch nur etwas ruhiger. Denn in den kommenden Tagen wechseln gleich drei Planeten das Sternzeichen, und das kann die bestehenden energetischen Verhältnisse kurzzeitig durcheinanderbringen und aufwirbeln.

Den Anfang in diesem Sternzeichenwechsel macht tatsächlich Merkur. Am Montag, den 23. Mai, geht der Kommunikationsplanet ins Erdzeichen Stier über. Die Stiereinflüsse auf Merkur können möglicherweise dazu führen, dass wir im sozialen Miteinander nun besonnener und zugleich pragmatischer und direkter agieren, als es unter dem Widder-Merkur der vergangenen Wochen der Fall war. Treue und Zuverlässigkeit gewinnen in unserer Wahrnehmung an Bedeutung und Wichtigkeit, unberechenbare, sehr impulsive Menschen wirken jetzt eher unsympathisch auf uns.

Einen Tag danach, am 24. Mai, kommt dann der Planet Mars im Feuerzeichen Widder an. Im besten Fall kann damit bei einigen Menschen ein Schub an Selbstvertrauen verbunden sein, außerdem könnte der Widder-Mars unsere Wünsche und Leidenschaften auflodern lassen.

Zum Ende der Woche, am 28. Mai, steht zu guter Letzt der dritte Planetenwechsel dieser Tage an: Und zwar geht Venus dann ins Sternzeichen Stier über. Auch dieser Übergang kann mit einer Verschiebung unserer Bewertung von Treue und Aufrichtigkeit einhergehen, insbesondere in engen Beziehungen stehen Vertrauen und Ehrlichkeit für uns nun an einer der ersten Stellen.

Auf folgende Sternzeichen wirken sich die Planetenbewegungen und die weiteren Konstellationen der Gestirne zwischen dem 23. und 29. Mai laut Horoskop besonders günstig aus.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 23. bis 29. Mai

Steinbock

Steinböcke erfahren diese Woche einen regelrechten Kreativitätsschub. Du bist erfüllt von Inspiration und hast keine Probleme, daraus etwas zu machen und etwas hervorzubringen. Das Schönste daran ist, dass in deinem Schaffensprozess nun der Weg im Vordergrund steht und du nicht das Gefühl hast, dir Ziele und Vorgaben setzen zu müssen. Du liebst und genießt, was du tust, und das ist genug.

Stier

Stiere haben in dieser Woche eine auffallend sympathische Ausstrahlung und positive Wirkung auf andere Menschen. In deiner Gegenwart fühlt sich dein Umfeld sicher und entspannt, deine ausgeglichene Art lässt auch Leute um dich herum zur Ruhe finden. Kein Wunder, dass du das Zusammensein mit anderen jetzt besonders genießen und dich auf neue, spannenden Bekanntschaften einlassen kannst.

Waage

Waagen können in dieser Woche über sich hinauswachsen. Du verspürst ein natürliches, lustvolles Bedürfnis nach Abwechslung und danach, deine Komfortzone zu verlassen. Das führt dich über deine Grenzen hinweg und beschert dir völlig neue Erfahrungen, die dir eine persönliche Weiterentwicklung ermöglichen. Das besonders Schöne daran ist, dass dich deine Abenteuer jetzt nicht nur wachsen lassen – sondern dir auch noch Spaß machen.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info