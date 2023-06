Am letzten Juniwochenende lädt das Universum zum Entspannen und Ausruhen ein. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders starke Gute-Laune-Vibes abbekommen, liest du hier.

Das vierte und letzte Wochenende im Juni ist vorwiegend von beruhigenden Energien und Einflüssen aus unserem Universum geprägt: Der Mond nimmt in absteigender Bewegung allmählich zu und befindet sich überwiegend im Sternzeichen Jungfrau. Die Sonne hat sich mittlerweile im Krebs eingerichtet und bestrahlt nun insbesondere unsere emotionale Seite. Merkur verbringt seine vorerst letzten Tage im Luftzeichen Zwillinge, ehe er in der nächsten Woche der Sonne in den Krebs folgt – von da an werden wir uns auf tiefgründige Gespräche einstellen können, doch am Wochenende stehen uns noch eher lustig-leichte Begegnungen bevor. Energieplanet Mars versorgt uns weiterhin zuverlässig mit Feuer und Leidenschaft aus dem Löwen – auch wenn insgesamt eher eine entspannte Stimmung dominiert, dürfte es uns an Lust und Motivation nun kaum fehlen.

Folgende Sternzeichen können sich laut Horoskop auf ein besonders schönes Wochenende freuen.

Horoskop: Diesen Sternzeichen beschert das Universum das schönste Wochenende

Steinbock

Steinböcke sind typischerweise sehr zuverlässig, produktiv und sorgfältig – doch auch sie brauchen hin und wieder eine Pause. Am Wochenende unterstützt dich das Universum dabei, dir eine zu nehmen. Pläne und Vorhaben siehst du nun als bloße Möglichkeiten, die du bei Bedarf jederzeit absagen, verschieben oder verkürzen kannst. Dein Anspruch an Perfektion? Gibt an diesem Wochenende Ruhe. Genieße diese Zeit und lass dich auf dieses entspannte Lebensgefühl ein. Vielleicht kommst du ja sogar auf den Geschmack.

Widder

Widder sind oft sehr anfällig für FOMO, für die Angst, etwas zu verpassen. Um wirklich entspannen und abschalten zu können, tut es ihnen gut, wenn auch um sie herum die Menschen entspannen – und genau das ist an diesem Wochenende weitestgehend der Fall. Du kannst dich richtig schön treiben lassen, ohne das Gefühl zu haben, irgendetwas beschleunigen oder an mehreren Orten gleichzeitig sein zu müssen. Eine gute Gelegenheit, um zu üben, im Moment zu leben und ihn voll und ganz zu genießen.

Jungfrau

Jungfrauen haben dank dem Mond in ihrem Zeichen an diesem Wochenende einen guten Zugang zu ihren Gefühlen. Du kannst jetzt sehr klar beobachten, was bestimmte Erfahrungen und Wahrnehmungen in dir auslösen und welche Reaktionsmuster darauf bei dir folgen. Tolle Voraussetzungen, um etwas Wissenswertes über dich zu erfahren. Du musst dich sicher nicht das ganze Wochenende zurückziehen, doch ein wenig Zeit ganz allein für dich zu reservieren, wäre aus Sicht der Sterne nun ratsam.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com