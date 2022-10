von Mara Rehfisch Faszination, Neuanfänge, Chancen: Die neue Woche steckt voller neuer Möglichkeiten, denn der Neumond und eine partielle Sonnenfinsternis entfalten ihre volle Wirkung, von der drei Sternzeichen ganz besonders profitieren. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

In dieser Woche wird es spannend im Sternenhimmel. Der Neumond schiebt sich am 25. Oktober ein Stück vor die Sonnenscheibe und sorgt damit mittags für eine Teil-Sonnenfinsternis – eine seltene Attraktion, die auch spannende astrologische Einflüsse auf uns hat. Auch wenn Entwicklungen nicht mit bloßem Auge erkennbar sind und das Wort Finsternis erstmal abschreckend auf uns wirkt, steckt – besonders aus astrologischer Sicht – etwas Wertvolles hinter diesem Ereignis.



Jetzt beginnt eine Zeit, in der astrologisch so einiges durcheinandergewirbelt und neu sortiert wird. Vieles verändert sich, einige Dinge finden ein Ende und wiederum andere fühlen sich sehr intensiv an: neue Chancen entstehen.

Astronomisch betrachtet ziehen Finsternisse sogar die größte Aufmerksamkeit auf sich, da sie für jeden in deutlich erkennbare Erscheinung treten. Eine spannende Zeit, in der wir Situationen klar erkennen und neu einordnen können.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 24. Oktober die schönste Woche

Skorpion

Wenn die Sonne am 24. Oktober im Sternzeichen Skorpion angekommen ist, ist sie an Leidenschaft nicht zu überbieten. Your time to shine! Deine Woche wird intensiv und geprägt von glücklichen Emotionen. Zu der partiellen Sonnenfinsternis am 25. und dem zeitgleichen Neumond, kommt zusätzlich noch die Venus im Wasserzeichen an. Das Aufeinandertreffen dieser Ereignisse ist nur sehr selten und unterstützt in Kombination besonders die Zugänglichkeit zu den eigenen Gefühlen. Nutze diese Energien für dich und hör darauf, was sie dir mitteilen wollen. Dein Scharfsinn wird dir helfen, daraus neue Kraft zu schöpfen und sie gezielt einzusetzen.

Wassermann

Neue Zielsetzungen sind das, woraus du in dieser Woche die meiste Kraft schöpfst. Dabei an deiner Seite: der Saturn! Der Planet hilft dir, dich außerhalb deiner Grenzen zu bewegen und dich dadurch voranzutreiben. Nimm dir in dieser Woche ausreichend Zeit, Ziele zu definieren und sie ambitioniert zu verfolgen. Die Planeten und Sterne stehen perfekt dafür.

Fische

Das Glück ist diese Woche auf deiner Seite und hauptsächlich daran beteiligt ist der Jupiter. Der Planet des Optimismus schenkt dir außergewöhnlich viele erfüllende Momente und deine gefühlvolle Persönlichkeit hilft dir, die Momente auch als solche anzuerkennen und in vollen Zügen zu genießen.



Verwendete Quellen: stundenastrologe.com, horoskope.de