Die letzte Juliwoche wird aus kosmischer Sicht spannend, denn die Gestirne fördern nun den Drang zur Neuausrichtung unserer Ziele und Prios. Welche Sternzeichen laut Horoskop die besten Chancen auf eine Glückswoche haben, liest du hier.

Der Juli geht für dieses Jahr in seine letzte Woche, doch das ist kein Grund, Abschiedsschmerz zu empfinden. Schließlich kehrt er erstens im nächsten Jahr zurück. Zweitens können wir ebenso gut dankbar für die schönen Sommertage sein, die wir bereits erlebt haben, anstatt darum zu trauern, dass sie in der Vergangenheit liegen. Und drittens steckt in jedem Ende der Beginn von etwas Neuem. Daran erinnert in diesem Monat und in dieser Woche auch der Neumond am 28. Juli. Aufgeladen mit Krebsenergie regt dieser Neumond dazu an, uns auf unsere persönlichen Sehnsüchte, Wünsche und Werte zu besinnen. Das wiederum lässt bei dem einen oder anderen Menschen das Gefühl aufkommen, dass er sich in seinem Leben neu ausrichten und seine tatsächlichen Alltagsprioritäten mehr an seine eigentlichen Werten anpassen möchte.

Ebenfalls am Donnerstag, den 28. Juli, wendet sich Glücksplanet Jupiter in die Rückläufigkeit. Hier besteht kein Grund zur Sorge: Ein rückläufiger Jupiter geht nicht zwangsläufig mit rückläufigem Glück einher. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass wir durch den scheinbaren Richtungswechsel des Planeten den Impuls verspüren, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und unser Leben aktiv zu gestalten – und dass wir nun besonders klar erkennen, wo und wie wir das anstellen können. Da sich Jupiter derzeit im Feuerzeichen Widder befindet und uns die Sonne mit ihrer Löweenergie Selbstvertrauen und Tatkraft verleiht, sind wir momentan von sehr viel Leidenschaft und Lebensgeist erfüllt. Insofern ist der Zeitpunkt günstig, um uns auf mutige Wagnisse einzulassen.

Folgende drei Sternzeichen können in der Woche vom 25. bis 31. Juli auf besonders positive Einflüsse und Energien aus unserem Universum hoffen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 25. Juli eine wundervolle Woche haben können

Wassermann

Wassermänner können in dieser Woche zu einigen wichtigen Fragen Klarheit gewinnen. Wer bin ich? Was kann ich? Wer will ich sein? Dies zu beantworten, erscheint dir nun fast schon einfach – auch wenn dich deine eigenen Antworten überraschen können. Saturn verleiht dir eine natürliche, selbstbewusste Ausstrahlung, die bei anderen Respekt und Sympathie für dich weckt.

Löwe

Löwen fühlen sich in dieser Woche energiegeladen und mit sich im Reinen. Du weißt, dass der einzige Weg, die beste Version deines Selbst zu sein, ist, dich selbst achtsam und fürsorglich zu behandeln. Dieses Wissen in die Tat umzusetzen, wirkt sich positiv auf dein Wohlbefinden, deine Produktivität und deine Beziehungen aus.

Jungfrau

Jungfrauen haben in dieser Woche etwas Schwierigkeiten, eine Balance zu finden, doch diese Erfahrung nehmen sie als sehr heilsam und prägnant wahr: Prioritäten sind im Leben unerlässlich, und es ist okay, Bälle erst einmal wegzulegen, die wir gerade nicht jonglieren können. Auch wenn es schwerfällt, tut dir eine bewusste Pause nun extrem gut und kann nachhaltig viel bewirken.

