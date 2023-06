Der Juni verabschiedet sich allmählich – doch drei Sternzeichen bringt er jetzt noch einmal eine Woche voller schöner Überraschungen.

Der Juni zeigt sich noch einmal von der schönsten Seite: In den kommenden Tagen und Wochen und während der Krebs-Saison steht uns eine Zeit voller schöner Begegnungen, tiefer Gefühle und viel Nähe bevor. Die beiden rückläufigen Planeten Pluto und Saturn, die in letzter Zeit immer mal wieder für Unruhe gesorgt haben, nehmen sich nun etwas zurück und machen Platz für die warme und behütende Energie der Krebs-Sonne. Das wird sich nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch während der gesamten Krebszeit positiv auf so ziemlich alle Sternzeichen auswirken.

Horoskop ab 26.6.2023: 3 Sternzeichen haben diese Woche besonders viel Glück

Von dieser Konstellation profitieren natürlich die Sternzeichen, die von den aktuellen Sternen begünstigt werden, ganz besonders. Nun steht eine Zeit des Wachstums und der Harmonie bevor, in der sich vor allem drei Sternzeichen besonders wohl und glücklich fühlen dürfen. Im Video seht ihr, wer von uns dank dieser kosmischen Unterstützung eine außergewöhnlich schöne Woche vor sich hat.