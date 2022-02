Hurra, hurra, der März ist da! Welche Sternzeichen sich laut Horoskop besonders auf die Woche vom 28. Februar bis 6. März freuen können, liest du hier.

Mit dem Märzbeginn am Dienstag erwachen bei vielen Menschen Frühlingsgefühle und ein beflügelnder Optimismus. Wir fühlen uns nun immer leichter und beschwingter, werden belastbarer und stressresistenter. Auch der Neumond am Mittwoch wirkt sich positiv auf unsere Stimmungslage aus: Durch die Kraft des Wasserzeichens Fische öffnet er unseren Geist und lässt uns die Welt aus einer neuen Perspektive betrachten. Wir erkennen und spüren, dass das Leben nicht selbstverständlich ist und dass wir dankbar sein können, an diesem Wunder teilzuhaben – selbst wenn manchmal Winter ist und alles trist und grau erscheint.

Folgende drei Sternzeichen haben laut Horoskop eine besonders schöne Woche zu erwarten.

Horoskop ab 28.2.2022: Diese Sternzeichen haben die schönste Woche

Fische

Der Neumond in deinem Zeichen wirft Licht auf dein wahres Ich und lässt dich von deiner natürlichen und authentischen Seite besonders hell erstrahlen. Du fühlst dich mit dir im Reinen, bist selbstbewusst und entspannt – und das verleiht dir eine magische Aura und einen unwiderstehlichen Charme. Auch die Sonne und Glücksplanet Jupiter stehen dir nun zur Seite. Aus astrologischer Sicht kann diese Woche kaum etwas bei dir schiefgehen, egal was du dir vornimmst und in den Fokus stellst.

Waage

Wenn du weißt, was du in deinem Leben ändern möchtest, bekommst du nun die Chance dazu, diese Veränderungen anzustoßen. Loslassen fällt dir grundsätzlich schwer, weil du als sensibler, kreativer Mensch mit vielem eine Bedeutung verknüpfst und deshalb gerne daran festhältst. Doch du begreifst, dass du an Freiheit gewinnst, wenn du dich von deinem Ballast trennst. Und da du schon jetzt genug Ideen hast, was du mit dieser Freiheit anfangen möchtest, hilft dir die Vorfreude sicherlich schnell über einen möglichen Trennungsschmerz hinweg.

Schütze

In dieser Woche gelingt es dir, wunderbar an- und herunterzukommen. Bist du sonst stets auf der Suche nach Abwechslung, Abenteuer und neuen Herausforderungen, kannst du dich nun auf die Ruhe und Geborgenheit einlassen, die dir dein Zuhause und dein Alltag bieten. Du bist ein:e Reisende:r, doch es tut dir gut, eine schöne Basis zu haben, an der du dich wohlfühlst und sammeln kannst. Vielleicht magst du diese Basis jetzt auch ein wenig umgestalten und erneuern. Abwechslung findest du schließlich nicht nur auf Reisen, du kannst sie dir ebenso gut selbst bescheren.

