Abgesehen von dem Zwillinge-Neumond am Montag steht uns aus astrologischer Sicht vom 30. Mai bis zum 5. Juni eine ruhige Woche bevor. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Tief durchatmen. Mit allen Sinnen auf den Moment konzentrieren. Was riechst du? Welche Geräusche nimmst du wahr? Was fühlst du auf deiner Haut, in deinem Bauch, deinem Rücken, deinem Kopf? Ist dir warm oder kalt? Was für einen Geschmack hast du im Mund? Und was siehst du, wenn du dich umblickst?

Für Übungen wie diese bietet sich die Woche vom 30. Mai bis zum 5. Juni aus astrologischer Sicht geradezu an. Nun können wir zur Ruhe kommen, uns sammeln und uns auf uns selbst konzentrieren, denn die Gestirne machen es uns in gewisser Weise vor: Alles befindet sich in einem entspannten Gleichgewicht, das unser Urvertrauen ins Leben und ins Universum stärkt.

Am 30. Mai leitet ein Neumond im Luftzeichen Zwillinge einen neuen Mondzyklus ein (hier erfährst du, welche Sternzeichen von diesem Ereignis besonders profitieren). Durch die Zwillinge-Energie werden die kommenden Wochen von Optimismus, Leichtigkeit und Aufgeschlossenheit geprägt sein.

Am Freitag, den 3. Juni, endet die Rückläufigkeit Merkurs. Dadurch sinkt das Spannungs- und Konfliktrisiko in unserem Miteinander und wir können wieder klarer und weitsichtiger denken.

Am 4. Juni wird dann zwar Saturn im Sternzeichen Wassermann rückläufig, doch darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen: In seiner Rückläufigkeit unterstützt uns der Planet dabei, Aspekte unserer Vergangenheit aufzuarbeiten und mit offenen Themen abzuschließen und ins Reine zu kommen. Mitunter mag das mit Schmerzen und Schuldgefühlen verbunden sein, langfristig befreit es dafür aber unser Gewissen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop vom 30. Mai bis zum 5. Juni eine ganz besonders schöne Woche zu erwarten.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 30. Mai eine wundervolle Woche haben können

Krebs

Krebse können in dieser Woche vieles klären und sortieren, insbesondere in Bezug auf ihre Beziehungen und Bedürfnisse. Du erkennst nun sehr deutlich, welche Menschen in deinem Umfeld dir gut tun und etwas zurückgeben und wer dich eher ausnutzt und auszehrt. Wichtig ist, dass du langfristig aus dieser Erkenntnis Konsequenzen ziehst – doch mit der Zwillinge-Mondenergie hast du gute Karten, dass du die dafür nötige Stärke aufbringen kannst.

Jungfrau

Jungfrauen können nun ihren Blick weiten und eine neue Perspektive gewinnen – auf ihre Umwelt und auf sich selbst. Du zweifelst an deiner kritischen inneren Stimme, und das mit voller Berechtigung. Treibt sie dich wirklich dazu an, dich zu entfalten und deine Potenziale zu verwirklichen? Oder stresst sie dich nicht eher und hält dich in Wahrheit klein und unsicher? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dich von deiner Selbstkritik zu befreien und über dich hinauszuwachsen. Ohne Ehrgeiz und Ansprüche, dafür mit umso mehr Möglichkeiten und Gelassenheit.

Skorpion

Skorpione können die nächsten Tage in vollen Zügen genießen. Venus beschert dir intensive Momente und starke Gefühle im zwischenmenschlichen Bereich, du erlebst und erfährst nun völlige Präsenz und bist ganz und gar in deiner Mitte. Ein perfekter Abschluss für den Wonne- und ein großartiger Beginn für den ersten Sommermonat.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop