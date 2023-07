Welche Sternzeichen ab dem 31. Juli am meisten Glück haben

Supermond, Monatswechsel und Löwe-Sonne – welche Sternzeichen ab dem 31. Juli die schönste Woche haben, liest du hier.

Die neue Woche bringt uns aus astrologischer Sicht jede Menge vielversprechender Energien. Der Supermond im Steinbock am Dienstag kommt besonders dem Erdzeichen selbst sowie Zwillingen und Skorpionen zugute, doch auch andere Sternzeichen können von seiner Wirkung profitieren. Als Halbzeitmarker eines jeden Mondkreislaufs kann uns ein Vollmond grundsätzlich Kraft und Motivation schenken, die in diesem Fall durch seine Nähe zur Erde sowie durch die Kombination mit einem Monatsanfang besonders stark sein kann. Zwar fühlen sich einige Menschen unter Vollmondeinfluss nervös und unruhig, doch diese Gefühle resultieren in der Regel weniger aus dem Vollmond selbst als aus ihrer Interpretation oder Situation.

Die Löwe-Sonne trägt ebenfalls dazu bei, dass wir uns in dieser Woche lebendig und energiegeladen fühlen. Folgende Sternzeichen können unter den bestehenden Voraussetzungen insgesamt ein paar besonders glückliche und erfolgreiche Tage erleben.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 31. Juli die beste Woche von allen

Widder

Widder finden diese Woche eine sehr gute Balance aus Selbstfürsorge und für die Liebsten da sein. Du bist jetzt ein:e gute:r Freund:in – für dich und andere Menschen. Es gelingt dir überaus leicht, Kompromisse zu finden und dich auf dein Umfeld einzustellen, ohne selbst dabei zu viel aufgeben zu müssen. Darüber hinaus bist du klar in deinen Gefühlen, wer und was dir wichtig ist. Das hilft dir auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.

Löwe

Löwen fühlen sich nun besonders leicht und befreit. Du hast eine gesunde Einstellung zu den Dingen, nimmst wenig schwer oder persönlich und bist davon überzeugt, dass du mit allen Herausforderungen zurechtkommst, die sich dir stellen. Auf andere Menschen hast du diese Woche eine äußerst bezaubernde Wirkung. Wenn du etwas von jemandem möchtest, ist jetzt die Gelegenheit, es dir zu holen.

Jungfrau

Jungfrauen bekommen derzeit sehr viel gutes Feedback – zurecht – und schaffen es ausnahmsweise auch, es anzunehmen und an sich heranzulassen. Nun fühlst du, dass du dich weder zu verstecken noch zu beweisen brauchst, sondern dass das, was du bist und tust, genug ist und sich durchaus sehen lassen kann.

