In der neuen Woche beginnt der Mondzyklus des Wassermann, und Merkur schaltet wieder in den Vorwärtsgang. Davon können alle Sternzeichen profitieren, doch vor allem diese drei haben laut Horoskop eine Superwoche vor sich.

Nachdem Venus bereits am 29. Januar die Phase der Rückläufigkeit beendete, schaltet am 3. Februar auch Merkur wieder in den Vorwärtsgang. Damit sind dann alle Planeten vorwärts gerichtet – und wecken Motivation und Schaffensdrang in uns. Eine Stimmung des Aufbruchs und der Lebenslust macht sich unter uns breit, mit Ungeduld erwarten wir nun das Ende des Winters und das Erwachen der Natur im Frühling. Passend dazu beginnt mit dem Neumond am ersten Februar ein neuer Mondzyklus, und zwar im Wassermann. Kühnheit und Mut werden in diesem Zyklus sowohl gestärkt als auch belohnt. Warum sollten wir nicht probieren, unsere Träume wahr zu machen oder uns zumindest von ihnen leiten zu lassen? Im Zuge des Wassermann-Neumondes spüren wir besonders deutlich und intensiv, wovon wir wirklich träumen und was uns im Leben wichtig und bedeutsam ist. Diesem Gespür zu vertrauen, ist nun der dringende Rat der Sterne, denn es wird uns den richtigen Weg für uns weisen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop einen besonders guten Start in den neuen Mondzyklus und können sich insgesamt auf eine tolle Woche freuen.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 31. Januar die schönste Woche

Jungfrau

Deine Woche steht ganz im Zeichen der Liebe beziehungsweise der echten, tiefen Verbundenheit. Dank Jupiter erfährst du, was dir deine engen Beziehungen bedeuten, wie viel Sicherheit und Kraft sie dir geben. Deine Liebsten ermöglichen dir, dich zu entfalten und dein Selbst zu schätzen und anzunehmen mit all seinem bereits realisierten und noch schlummernden Potenzial. Bedenke nur bitte, wenn es sich gerade vielleicht für dich so anfühlt, als ob du in erster Linie nimmst: Du gibst auch sehr viel. Was du bekommst, hast du absolut verdient.

Skorpion

Jupiter ermutigt zu selbstsicherem Auftreten. Hab keine Angst, deine Meinung zu sagen oder Forderungen zu stellen, nur wer sich äußert, kann auch gehört werden. Gegenwind wirft dich jetzt nicht aus der Bahn oder gar zurück, sondern weckt Kräfte in dir, von denen du bislang noch gar nichts wusstest. Der Wassermann-Neumond fördert deine Kreativität und bringt dich auf ausgefallene Ideen, die du nicht für dich zu behalten brauchst – die Zeichen stehen auf Wandel, und jetzt ist genau der richtige Moment, um Neues zu probieren.

Schütze

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? An sich können Schützen gar nicht weitschweifig genug leben, das Feuerzeichen braucht Freiheit und Raum, um seine vielseitige Persönlichkeit entfalten zu können. In dieser Woche empfindest du jedoch eine tiefe, erfüllende Freude an all dem, was direkt vor dir liegt. Die kleinen Alltäglichkeiten begeistern dich, du erkennst das Wunder im Leben an sich und findest deine persönliche Freiheit in der Gestaltung deines Seins – ganz gleich, wo du bist. Das ist tatsächlich die wahre Freiheit und eine große Erleichterung für dich, da es dich von dem Gefühl entlastet, getrieben zu sein. Halte an dieser Erkenntnis fest, wenn es geht, sie kann dich in Zukunft beruhigen und hier und da bei Entscheidungen helfen.

Verwendete Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, lofficiel.at, mondrausch.com