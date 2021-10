Horoskop ab 4.10.2021: Egal, was kommt - drei Sternzeichen genießen diese Woche in vollen Zügen.

Die Woche vom 4. bis 10. Oktober ist geprägt von kosmischen Spannungen, die uns zum Teil heftig aufwühlen und zusetzen können. Welche Sternzeichen sich dennoch auf die Woche freuen können, liest du hier.

Der goldene Oktober beginnt aus kosmischer Sicht düster. Na gut, ganz so schlimm wird es wohl nicht werden, doch es gab schon Wochen, in denen die astrologischen Vorhersagen positiver und mutmachender klangen. Einer der Gründe für den verhaltenen Optimismus sind Spannungen zwischen Pluto und dem derzeit rückläufigen Merkur, die bereits abgeschlossen geglaubte Themen wieder ins Licht der Gegenwart rücken. Und das kann uns ziemlich fies ausbremsen und stören. Immerhin sind die Prognosen nicht für alle Sternzeichen finster (und selbst bei finsteren Prognosen können wir individuell eine schöne Woche haben, also keine Angst). Folgenden Glückspilzen stellt das Horoskop für die Woche vom 4. bis 10. Oktober einige schöne Momente und Highlights in Aussicht.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 4. bis 10. Oktober

Steinbock

Steinböcken legen die Sterne in dieser Woche nahe, den Wert des Nichtstuns anzuerkennen und nicht an jeden Moment den Anspruch zu stellen, ihn mit etwas Nützlichem zu verbringen. Faulheit liegt in unserer Natur und ist Teil des menschlichen Erfolgsgeheimnisses. Mit minimalem Aufwand ans Ziel zu kommen, ist klug, und unser Gehirn fährt mit diesem Prinzip wunderbar. Außerdem fördert Langeweile die Kreativität. Also: Entspann dich gerne und gönn dir Ruhe. Beruflich läuft es diese Woche dank Mars und Merkur ohnehin prima. Deine Stärken kommen deutlich zum Vorschein und werden honoriert.

Wassermann

Für Wassermänner bietet sich diese Woche dazu an, über eine Neuorientierung nachzudenken und sich zu fragen, was sie so richtig begeistern könnte. Vor allem Venus erinnert nun daran, wie wichtig es ist, dass wir mit unserem Tun Sinn und Bedeutung verbinden. Nur wenn wir unsere Zeit mit etwas füllen, in dem wir einen Wert finden können, fühlen wir uns glücklich und sind motiviert. Zum Glück hast du zahlreiche Möglichkeiten und Freiheiten, dein Leben zu gestalten und gegebenenfalls zu verändern, und siehst diese auch sehr klar. Und wenn du letztendlich zu dem Schluss und Gefühl kommst, es ist alles so, wie es sein soll – umso besser.

Stier

Stiere haben in dieser Woche unter dem Einfluss von Saturn ein hohes Pensum an Herausforderungen zu bewältigen. Ceres stärkt jedoch dein Selbstwertgefühl und -bewusstsein, sodass dir alles deutlich einfacher und weniger erscheint, als es andere bewerten würden. Vor allem deine Fähigkeit, dich in stressigen Momenten auf dich selbst zu besinnen, dir Ruhe und Genuss zu gönnen, helfen dir dabei, deine Energiereserven auf einem stabilen Niveau zu halten. Entspannung beflügelt deine Kreativität. Am besten löst du Probleme nun, indem du nicht darüber grübelst, sondern drüber schläfst oder dir etwas Gutes tust. Venus vermittelt dir eine Begegnung mit einem interessanten, offenherzigen Menschen.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop