Vor allem die Energien von Jupiter und Neptun verheißen Glück und Hoffnung für die Woche vom 4. bis zum 10. April. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders gut dastehen, liest du hier.

In der Woche vom 4. bis zum 10. April nimmt unser Mond allmählich wieder zu und durchläuft dabei die Sternzeichen Stier, Zwillinge und Krebs. Neptun und Jupiter befinden sich in einer Konstellation, die Hoffnung, Glücksgefühle und Dankbarkeit in uns weckt. Wir empfinden die Welt nun als freundlichen Ort und erkennen den wahren Wert vermeintlicher Kleinigkeiten wie Sonnenstrahlen, Blüten und Insekten klarer und bewusster als sonst. Unser Vertrauen in das Universum und das Leben nimmt spürbar zu und schenkt uns Kraft und Mut.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop eine besonders schöne und erfreuliche Woche zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 4. April die beste Woche

Steinbock

Steinböcke erkennen in dieser Woche ihre eigene, innere Stärke in einer Deutlichkeit, in der sie bislang nur andere Menschen wahrgenommen haben. Du siehst dich wie aus einer fremden Perspektive, und aus dieser fallen dir plötzlich jede Menge positiver Eigenschaften auf, die dich mit einem ungewohnten, leichten, doch sehr angenehmen Stolz erfüllen. Leistungen und Materielles verlieren im Zuge dieses Prozesses an Bedeutung, da dich dein bloßes Sein, dein Du-selbst-Sein, erfüllt. Habe keine Angst vor dieser spirituellen Seite an dir und versuche, diesen Zustand der Anspruchslosigkeit und Selbstgenügsamkeit zuzulassen und zu genießen.

Stier

Für Stiere eignet sich diese Periode zum Ausbrechen. Uranus stärkt deine rebellische Seite und macht dir Mut, Veränderungen anzustoßen und dich von allem zu befreien, was dich stört und mürbe macht. Ob es Gewohnheiten sind, Menschen, Pflichten oder Ziele, nun kannst du dich aus Kreisläufen lösen, in denen du dich gefangen fühlst und die dich daran hindern dich zu entfalten.

Waage

Waagen können diese Woche in vollen Zügen genießen. Venus lädt dich dazu ein, das Leben zu feiern, ohne dir dabei allzu viele hinderliche Gedanken zu machen. Nun verstehst du es, Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, wenn sie sich dir bieten, denn du verfügst über eine beeindruckende Souveränität und Klarsicht. Das Beste an alledem: Das ist erst der Anfang. Schließlich kommt der Frühling gerade erst langsam in Fahrt.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop