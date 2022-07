In der Woche vom 4. bis 10. Juli stärken die kosmischen Energien sowohl unsere Sensibilität als auch unsere Tatkraft. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders positive Schwingungen zu spüren bekommen, liest du hier.

Wenngleich der Mond mittlerweile weitergezogen ist und das Tierkreiszeichen Krebs längst hinter sich gelassen hat, steht die Woche vom 4. bis zum 10. Juli nach wie vor unter dem Einfluss des Wasserzeichens. Sowohl die Sonne als auch Merkur befinden sich nun im Sternzeichen Krebs und sind aufgeladen mit den entsprechenden Energien.

Die Krebssonne stärkt bei vielen Menschen ihre gefühlvolle Seite sowie ihre emotionale Intelligenz. Wir nehmen unsere Empfindungen nun ernst und bemühen uns, sie in angemessener Weise auszuleben, anstatt sie zu unterdrücken oder zu ignorieren. Das mag zwar hier und da zu Konflikten, Missverständnissen und heftigen Reaktionen führen, doch für unsere innere Balance und mentale Gesundheit kann dieser Ansatz, den uns die Krebssonne nahelegt, ein Gewinn sein.

Zumal der Krebsmerkur negative Konsequenzen unserer erhöhten Emotionalität auf unsere Beziehungen abschwächen oder im besten Fall sogar vermeiden kann. Dank der Krebsenergie, von der Merkur nun aufgeladen ist, kann es uns leichter fallen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und Verständnis aufzubringen. So können uns Konflikte zwar mitnehmen, doch anschließend gelingt es uns, sie zu verzeihen und abzuhaken.

Am Dienstag, den 5. Juli, tritt außerdem der Planet Mars in das Erdzeichen Stier über. Die Mars-Stier-Energie fördert bei vielen Menschen eine pragmatische Herangehensweise an Herausforderungen und Aufgaben, einige Personen finden nun sehr viel Freude an Bewegung und Sport.

Laut Horoskop spielen insgesamt die kosmischen Voraussetzungen in der Woche vom 4. bis 10. Juli folgenden Sternzeichen besonders in die Karten.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 4. Juli die schönste Woche haben können

Steinbock

Steinböcke sind in dieser Woche voller Elan und Energie. Du hast Spaß an deinen Aufgaben, bringst viel Begeisterung in deine Projekte mit ein und selbst unattraktive To Dos gehen dir leicht von der Hand. Dabei nimmst du dich und die Welt nicht ernster als unbedingt nötig und kannst über Fehler und Zwischenfälle aufrichtig lachen.

Wassermann

Wassermänner können in dieser Woche sehr viel Toleranz aufbringen – insbesondere gegenüber sich selbst. Du bist nun im Einklang mit dir, erkennst deine Emotionen, Eigenschaften und Besonderheiten, ohne sie zu bewerten, und fühlst dich daraus resultierend angenehm frei und entspannt. Dein inneres Gleichgewicht und deine Gelassenheit wirken sich positiv auf deine Ausstrahlung und deine Wirkung auf andere Menschen aus. Eine gute Zeit, um schöne Momente in Gesellschaft zu erleben und deine Beziehungen zu festigen.

Stier

Stiere fühlen sich in dieser Woche besonders selbstbewusst und mutig. Sowohl Uranus als auch Mars senden dir positive Signale und Unterstützung, daher kannst du dir nun einiges zutrauen. Wünschst du dir eine signifikante Veränderung in deinem Leben? Möchtest du dich von irgendetwas lösen oder befreien? Jetzt ist ein günstiger Moment, um den Grundstein für ein noch glücklicheres Leben zu legen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop