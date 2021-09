von Henning Hönicke und Marie Mühlenberg

Es wird turbulent diese Woche, doch die Sternzeichen nehmen es mit Gelassenheit. Drei von ihnen werden dabei vom Universum ganz besonders beflügelt.

Mit dem aufkommenden Herbst brechen bei vielen Sternzeichen prompt stürmische Zeiten an, die sich diese Woche mit kleinen Missgeschicken und mittelgroßen Katastrophen bemerkbar machen können. Für die meisten von ihnen handelt es sich um kleine Krisen, die sie mit einem entspannten Lächeln geregelt kriegen - doch drei Sternzeichen wachsen in der Stunde der Not erst so richtig über sich hinaus.

Horoskop ab 6.9.2021: Diese drei Sternzeichen haben die beste Woche

Wie kriegen sie das hin? Ganz einfach: Für sie ist "Jede Krise ist auch eine Chance" nicht nur ein Sprichwort, sondern eine echte Kraftquelle. Da stört es sie auch nicht, wenn sich ihnen ein Hindernis in den Weg stellt - denn der Kurswechsel entpuppt sich schnell als echte Verbesserung. Kein Wunder, dass diese drei Sternzeichen am Ende der Woche wesentlich besser dastehen als am Anfang - denn sie erkennen sofort eine günstige Gelegenheit, die sie sich nicht entgehen lassen.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop