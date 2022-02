Sämtliche Planeten im Vorwärtsgang und ein zunehmender Mond schieben ab dem 7. Februar ordentlich an und fördern unsere Motivation. Welche Sternzeichen besonders positive Vibes abbekommen, liest du hier.

Der zweite Mondzyklus des Jahres und der erste im neuen Mondjahr ist in vollem Gang. Der zunehmende und bis Mitte der Woche zudem aufsteigende Mond wirkt sich positiv auf unsere Motivation und Stimmung aus. Auch die Vorwärtsbewegung der für uns wichtigen Planeten verleiht uns Schwung und setzt positive Energie frei. Folgende Sternzeichen können laut Horoskop in der Woche vom 7. bis 13. Februar besonders von den astrologischen Voraussetzungen profitieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 7. Februar die schönste Woche haben

Steinbock

Steinböcke verstehen sich in dieser Woche prima mit ihren Mitmenschen. Die Kommunikation gelingt wie von selbst, und es gibt kaum Missverständnisse und Konflikte. Du triffst den richtigen Ton, kannst die Botschaften zwischen den Zeilen korrekt entschlüsseln, fragst zugleich aber lieber nach, anstatt zu viel und falsch zu interpretieren. Dadurch hast du den Kopf frei und kommst gut voran mit allem, was du anpackst und dir vornimmst. Könnte es doch öfter so sein, dass deine Beziehungen dich stärken und antreiben, ohne dich zu belasten. Wobei, vielleicht kann es das ja.

Stier

Bei Stieren ist gerade einiges in Bewegung, sowohl innerlich als auch äußerlich in Bezug auf ihre Lebensumstände. Du bist an einem Punkt, an dem du sehr genau weißt, was dir wichtig ist, was du willst und was du wert bist und kannst. Beste Voraussetzungen, um deine künftige Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen und in deinem Sinne zu steuern. Übrigens brauchst du dich nicht herumschubsen und dir alles gefallen zu lassen. Und das nicht nur zu wissen, sondern diesem Wissen entsprechend zu handeln, wird dich befreien und weiterbringen.

Krebs

Krebsen empfehlen die Sterne in dieser Woche, sich einer Vertrauensperson vollständig zu öffnen und absolute Ehrlichkeit zu wagen – denn dieser Mut wird belohnt. Mit oberflächlichen Beziehungen kannst du nicht besonders viel anfangen, deshalb sind die Verbindungen, die du in deinem Leben hast, überwiegend tief und echt. Das weißt du vielleicht auch auf eine Art, doch es nun wieder einmal zu spüren, ist von einer anderen Qualität. Es tut gut und bestätigt dich in deinem Weg und deinem Selbst. Du bist ein liebenswerter Mensch, der andere bereichert und dessen Nähe sie suchen und schätzen. Das bekommst du in dieser Woche deutlich gespiegelt. Im Prinzip brauchst du nur hinzuschauen – und die Stimme in deinem Kopf, die dich zu Selbstzweifeln und -kritik aufruft, zu ignorieren.

Verwendete Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com