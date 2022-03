Aus astrologischer Sicht ist die Woche vom 7. bis 13. März von Inspiration und Empathie geprägt. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders positive Energien verspüren, liest du hier.

In der Woche vom 7. bis 13. März ist die Fische-Energie deutlich zu spüren. Empathie und Anteilnahme prägen nun unser Miteinander, wir bemühen uns um einen herzlichen und rücksichtsvollen Umgang und versuchen zu helfen, wo wir können. Der zunehmende Mond versorgt uns mit Kraft und Motivation, körperlich fühlen wir uns immer gesünder und wohler. Trotz der angespannten politischen Lage helfen uns der Übergang zum Frühling und das längere Tageslicht dabei, uns zu entspannen und dem Universum zu vertrauen.

Folgende drei Sternzeichen haben laut Horoskop aus unterschiedlichen Gründen eine besonders schöne Woche zu erwarten.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 7. März eine besonders schöne Woche haben

Zwillinge

Zwillingen stellen die Sterne eine besonders erfolgreiche Woche in Aussicht. Nun wird sich auszahlen, dass du dir in der Vergangenheit stets treu geblieben und deinen Werten und Interessen gefolgt bist. Deine Authentizität hat dich stets auf den richtigen Weg geführt, und so befindest du dich jetzt genau dort, wo du sein sollst, und tust das, was du gut kannst. Genieß die Anerkennung beziehungsweise die Bestätigung, die dir zuteil wird, sie ist absolut angebracht.

Jungfrau

Jungfrauen verspüren in dieser Phase des Mondkreises eine besonders kräftigende, positive Wirkung aus ihren Beziehungen. Du erlebst die Energie, die dir dein soziales Netz gibt, nun besonders intensiv, erfährst sehr viel Stabilität, aber auch Inspiration von deinen Mitmenschen. Habe keine Angst, dich zu öffnen und damit ein Stück weit die Kontrolle abzugeben. Es wird dich nachhaltig entlasten – und langfristig stärken.

Skorpion

Skorpione können in dieser Woche Seiten an sich selbst entdecken, die sie bislang noch nicht kannten – und erleben dabei in erster Linie positive, das Selbstvertrauen stärkende Überraschungen. Vor allem in der Begegnung und im Miteinander mit anderen erkennst du verborgene Interessen und Talente an dir, die du gerne weiterentwickeln und -verfolgen möchtest und die eine große Lebenslust und Experimentierfreude in dir wecken. Der Rat der Sterne ist eindeutig: Wirf deine Zweifel und Vorsicht über Bord und lass dich auf jedes Abenteuer ein. Das wirst du sicher nicht bereuen.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com