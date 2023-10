Am Wochenende beginnt die Eklipsen-Saison mit einer Sonnenfinsternis und gleichzeitig ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen sich besonders auf die kommenden Tage freuen dürfen, liest du hier.

Am Wochenende hält das Universum ganz besondere kosmische Energien für uns bereit. Denn am Samstag, den 14. Oktober, beginnt nicht nur mit dem Neumond ein neuer Mondzyklus, sondern starten wir mit einer Sonnenfinsternis auch in die Eklipsen-Saison – in die Zeit der Finsternisse –, die alle Zeichen deutlich zu spüren bekommen. Bei der kommenden Sonnenfinsternis steht der Mond zwischen Erde und Sonne, sodass sie teilweise bis ganz verdeckt wird. Die veränderten Energien können bereits jetzt spürbar sein und werden im Verlauf der kommenden Tage stärker. Vielleicht bist du heute schon müder als sonst? Dann gönn dir zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause. In jedem Fall solltest du gut auf dich und die Signale deines Körpers achten und behutsam mit dir selbst sein.

Doch auch, wenn wir vielleicht nicht alle so energiegeladen ins Wochenende starten, auf einige Sternzeichen warten laut Horoskop tolle Tage, mit neuen Erkenntnissen, Leichtigkeit und Liebe.

3 Sternzeichen haben das beste Wochenende ab dem 13.10.

Löwe

Löwen gelingt es am Wochenende sich langsam aber sicher von all den Erwartungen zu befreien, die sie schon länger belasten und klein halten. Jetzt fährst du deine Krallen aus und zeigst der Welt, wer du wirklich bist, statt danach zu streben, von allen geliebt zu werden. Das setzt ganz neue Energie in dir frei, die du nun sehr viel sinnvoller einsetzen kannst: Für dich selbst nämlich. Eine Erkenntnis, die dich zu neuen Ufern bringen kann.

Jungfrau

Nach einer langen Durststrecke dürfen sich Jungfrauen am Wochenende auf Schmetterlinge im Bauch freuen. Die Liebe kommt ganz von allein zu dir, wenn du sie am wenigsten erwartest. Nur nicht lange zögern, sondern ruhig auch mal ins kalte Wasser springen und treiben lassen – und darauf vertrauen, dass das Universum es ganz besonders gut mit dir meint.

Skorpion

Skorpione haben gerade eine ganz wunderbar einnehmende Aura und ziehen Menschen magisch an. Am Wochenende könnten daher einige neue, inspirierende Bekanntschaften entstehen. Oberste Prämisse für dich: Hör auf dein Bauchgefühl! Menschen, die dir nicht sofort sympathisch sind, dürfen gern weiterziehen, die, die es sind hingegen, dürfen länger bleiben. Und vielleicht ist sogar jemand für ganz lange dabei, der:die in dein Herz einzieht.

verwendete Quelle: Brigitte Horoskop