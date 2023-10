Ab dem 27. Oktober erwartet eine exklusive Gruppe von Sternzeichen ein Wochenende voller positiver Überraschungen und Glücksmomente. Welche Zeichen zu den Auserwählten gehören und was sie erwartet, erfahrt ihr hier.

In jeder Lebensphase gibt es diese Wochenenden, die sich einfach magisch anfühlen, als wären die Sterne direkt auf uns herabgestiegen, um uns zu beglücken. Ab dem 27. Oktober dürfen sich gleich drei ausgewählte Sternzeichen auf ein solches Wochenende freuen.

Astrologie: Für diese Sternzeichen stehen die Sterne günstig

Bereitet euch auf diese besonderen Momente der Freude und Überraschung vor, wenn die Welt sich in ein funkelndes Wunderland verwandelt und das Glück an eurer Seite ist. Schaut euch unser Video an, um zu erfahren, wen die Sterne beglücken und lasst euch von ihnen leiten, während ihr auf das kommende Wochenende voller Vorfreude blickt!

