Horoskop am Wochenende: Deine Sterne vom 21. bis 23. Februar 2020

Noch immer beeinflussen uns die Planetenballungen im Steinbock sowie die außergewöhnliche Stellung von Venus, Lilith und Chiron. Wie sich das dieses Wochenende auf die einzelnen Sternzeichen auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 21. bis 23. Februar 2020

Steinbock

Steinböcke neigen momentan dazu, sich selbst zu ĂŒberschĂ€tzen. VerstĂ€ndlich, schließlich konnte das Erdzeichen in letzter Zeit einiges reißen und bekommt dafĂŒr viel gutes Feedback. Du hast jedes Recht stolz auf dich zu sein, solltest dabei aber nie vergessen: Deinen Erfolg hast du auch denen zu verdanken, die dir jeden Tag den RĂŒcken freihalten. Ohne sie fiele es dir deutlich schwerer.

Wassermann

Achtung, beim Wassermann besteht die Gefahr, am Wochenende ziemlich enttĂ€uscht zu werden! Der jedoch kannst du ganz einfach entgehen: Erwarte nicht so viel. Denk dran, dass andere Menschen auch ihre Stimmungen haben und mit sich beschĂ€ftigt sind. Niemand meint es böse, wenn er dich enttĂ€uscht.Â

Fische

Fische haben eine sehr produktive Woche hinter sich, nach der sie sich eigentlich nach Ruhe und Zeit mit ihren Liebsten sehnen. Doch die Sterne haben fĂŒr das Wasserzeichen anderes geplant. Ein gut gemeinter Rat: Manchmal ist es besser, sich zurĂŒckzuhalten und Menschen Fehler machen zu lassen, auch wenn es weh tut. Du meinst es sicherlich nur gut, doch unter UmstĂ€nden kommt es momentan bei deinem GegenĂŒber so nicht unbedingt an.

Widder

Widder starten mit ziemlich viel Frust und Unzufriedenheit ins Wochenende – die Woche war einfach zu nichts zu gebrauchen! Doch zum GlĂŒck kannst du nun deinen GefĂŒhlen freien Lauf lassen und musst dich nicht mehr so sehr zusammenreißen wie unter der Woche. Mach es auch und lade dir nicht zu viel auf. Dann kann nĂ€chste Woche auch deine Stunde wieder schlagen.Â

Stier

Der Stier macht gerade unbeirrt sein Ding! Genau richtig, allerdings gefĂ€llt das natĂŒrlich nicht jedem. Höre auf Kritik und Feedback und denk darĂŒber nach, schließlich sollten andere nicht unter deinem Egoismus leiden mĂŒssen. Wenn du aber zu dem Schluss kommst, dass durch dein Verhalten niemand zu Schaden kommt, mach dir eine schöne Zeit! Du erlebst dieses Wochenende schließlich nur ein Mal.

Zwillinge

Zwillinge brauchen am Wochenende unbedingt etwas zu tun! Das Luftzeichen fĂŒhlt sich gerade irgendwie gelangweilt, nicht direkt unterfordert, aber etwas auf der Stelle tretend. Wer das Wochenende nutzt, um sich abzulenken, wird die Dinge anschließend wieder aus einer anderen Perspektive sehen – und feststellen, dass eigentlich alles in Ordnung ist.

Krebs

Krebse sollten sich am Wochenende unbedingt etwas Zeit fĂŒr sich nehmen, um mit ihren aufgewĂŒhlten GefĂŒhlen wieder ins Reine zu kommen. Insbesondere im sozialen Bereich hat die Woche das Sternzeichen ganz schön mitgenommen. Wichtig, wenn du zurĂŒckblickst und reflektierst: Gib nicht dir allein die Schuld fĂŒr das, was schief gelaufen ist, denn zu einem MissverstĂ€ndnis gehören immer zwei. Und die Sterne haben daran momentan auch so ihren Anteil ... 😉

Löwe

Überfordert? Erschöpft? Löwen kommt die Pause gerade recht! Ihre Energiekurve, die seit Jahresbeginn auf sehr hohem Niveau verlief, verzeichnet jetzt einen Knick und neigt sich langsam zu einem AbwĂ€rtstrend. Kein Grund zur Beunruhigung, du kriegst immer noch alles prima auf die Reihe! Aber lade dir aktuell nicht unbedingt noch mehr auf und setze am Wochenende volles Rohr auf Entspannung.

Jungfrau

Oh oh, hat sich da jemand zu viel vorgenommen? Der Jungfrau prophezeien die Sterne am Wochenende ziemlich viel Stress und Chaos, die Dinge laufen ganz und gar nicht wie geplant. Vielleicht hĂ€ttest du dich besser absprechen sollen? Oder einkalkulieren, dass deine Mitmenschen GefĂŒhle und BedĂŒrfnisse haben, die du nicht kennst ...? Versuch mal, dich in die Lage der anderen zu versetzen. Deine Beziehungen könnten davon profitieren ... Â

Waage

Endlich Wochenende! FĂŒr die Waage war die Woche gefĂŒhlt mindestens einen Monat lang. Versuch am besten, nicht zu viel zurĂŒck zu schauen und die Zeit fĂŒr dich zu nutzen und zu genießen. Am besten gelingt dir das, indem du etwas unternimmst, dich vielleicht verabredest oder einen kleinen Ausflug machst. Zuhause bleiben und verkriechen fĂŒhrt gerade nur zu unerwĂŒnschten GrĂŒbeleien.

Skorpion

Huch, schon Wochenende? Der Skorpion könnte gerade glatt noch weiter Vollgas geben. Das verfĂŒhrt natĂŒrlich dazu, sich auch die nĂ€chsten Tage viel aufzuladen und sich auszupowern. Kannst du selbstverstĂ€ndlich tun – allerdings könnte es sein, dass du kommende Woche dafĂŒr einknickst. Achte darauf, genug Dinge in dein Wochenendprogramm aufzunehmen, die dir Spaß machen und Kraft geben. Â

SchĂŒtze

So langsam, aber sicher steigen Energie- und Leistungsniveau beim SchĂŒtzen wieder Richtung Höchstwert. Kleines Problem: Am Wochenende hat das Feuerzeichen einiges auf dem Zettel, das ihm so gar nicht in den Kram passt und das es gefĂŒhlt ein bisschen ausbremst. Pro-Tipp: Sieh es als Gelegenheit, deine innere Ruhe und Gelassenheit zu trainieren. Und falls es Ärger gibt: Lass ihn nicht so an dich ran. 😘