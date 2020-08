Hui, die neue Woche wird ganz schön heiß! Welche Sternzeichen sich vom 10. bis 16. August auf eine Glückssträhne freuen können, liest du hier.

Zugegeben: Die eine oder andere Spannung liegt derzeit in der Luft. Doch an folgenden Sternzeichen geht Stress in der Woche vom 10. bis 16. August weitestgehend vorüber – die Sterne jedenfalls meinen es mit ihnen jetzt besonders gut.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 10. bis 16. August

Krebs

Oh, là, là, da hat aber jemand knisternde Momente vor sich! Venus läuft nun in deinem Zeichen und verleiht dir eine magische Anziehungskraft und Erotik. Romantische Gesten und Augenblicke berühren dich besonders tief und intensiv. Beruflich ist deine Woche von Harmonie und Teamgeist geprägt. Du bist gut darin, Menschen zusammenzubringen und dein eigenes Netzwerk auszubauen und zu stärken. Sportlich solltest du dich allerdings nicht unbedingt überfordern, Mars rät eher zu Entspannung. Aber die kann – insbesondere mit der richtigen Person an deiner Seite – ja auch extrem befriedigend sein ...

Jungfrau

Deine Woche wartet laut Horoskop zwar nicht mit besonderen Highlights auf, verläuft aber insgesamt entspannt und wie geschmiert. Du fühlst dich ausgeglichen und stabil und weißt, dass du dich auf die Menschen, die dir nahestehen, verlassen kannst. Im Job bieten dir Venus und Jupiter unter Umständen neue Perspektiven und die entwickelst einen guten Draht zu einigen deiner Kolleg*innen. Jupiter und Saturn ermutigen dich, dich um dich zu kümmern und für deine körperliche und seelische Gesundheit zu sorgen. Vielleicht bleibt dir die Woche nicht als großartigste Woche deines Lebens in Erinnerung – aber manchmal sind es schließlich die kleinen Dinge, die zählen!

Skorpion

Als wäre es nicht schon heiß genug, heizen dir Venus und Jupiter in der Liebe jetzt zusätzlich ein. Du hast ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit – und weißt genau, wie du es befriedigt bekommst. Auch emotional kommst du deinem Lieblingsmenschen nun besonders nahe und spürst, wie stark eure Bindung ist. Beruflich hast du momentan ein hervorragendes Gespür für kreative Projekte und Zeitgeist, innovative Ideen bringst du jetzt einen entscheidenden Schritt weiter. Als Tüpfelchen auf dem i spendiert dir Jupiter eine Extraportion Achtsamkeit: Du bist sehr selbstreflektiert und siehst sehr klar, was du brauchst, wie viel du dir zumuten kannst und was dich glücklich macht.

