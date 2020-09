Die Jungfrau-Saison wechselt in die der Waage und der Sommer klingt langsam, aber sicher aus. Welche Sternzeichen vom 21. bis 27. September laut Horoskop die besten Vibes abkriegen, liest du hier.

Tja, da sind wir auch schon wieder fast in der Waage. Bei abnehmendem Mond und immer noch spürbarem Einfluss des Quartetts Venus, Mars, Jupiter und Saturn beenden wir Mitte der Woche die diesjährige Jungfrau-Saison und feiern anschließend die Waage. Für folgende Sternzeichen stehen die Sterne in dieser Woche des Umbruchs laut Horoskop besonders günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 21. bis 27. September

Fische

Bei dir läuft's diese Woche in diversen Lebensbereichen absolut fantastisch! Aus astrologischer Sicht hast du das vor allem Jupiter und Neptun zu verdanken, aus nicht astrologischer Sicht in erster Linie dir selbst – such dir einfach aus, welche dir besser gefällt.😉 Bei Paaren dominieren jetzt Harmonie und gegenseitiges Verständnis: Ihr tickt gerade einfach gleich und zieht an einem Strang. Singles haben einen siebten Sinn für schicksalshafte Begegnungen, selbst wenn sie gar nicht aktiv auf der Suche sind. Auch im Job hast du jetzt ein gutes Gespür für deine Mitmenschen und bist eine Bereicherung für jedes Team. Andere sehen und schätzen dich – völlig zu recht! – als sympathische und kompetente Kollegin. In deiner Freizeit kannst du dich gut entspannen und abschalten, du genießt dein Leben jetzt genau so, wie es ist.

Löwe

Du dürftest diese Woche vor allem die Einflüsse von Venus positiv zu spüren bekommen, doch auch Merkur ist offenbar auf deiner Seite. Kreative Aufgaben liegen dir jetzt ebenso wie strategisches Denken – eine großartige Voraussetzung, um langfristige Projekte zu konzipieren oder sogar schon auf den Weg zu bringen. Auf deine Mitmenschen wirkst du einerseits überzeugend, andererseits anziehend und attraktiv, womit wir beim nächsten Thema sind: Liebe! Falls du Single bist, stehen deine Chancen auf eine prickelnde Begegnung jetzt ziemlich gut, Paare können durch intensive Gespräche, Zweisamkeit und körperliche Nähe ihre Bindung stärken. Haben die Sterne wirklich recht, zeigt sich das Leben dir diese Woche insgesamt von einer seiner schönsten Seiten – also schau am besten ganz genau hin.

Schütze

Aus dem Weg, die Schützen sind los! Mars spendiert dir wieder mal eine Extraportion Energie (tsss, als ob du das nötig hättest!), du bist jetzt hellwach und hochmotiviert. Deine Mitmenschen lieben deinen Humor und deine positive Einstellung – sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten kommst du damit sehr gut an. Paaren stellen die Sterne gemeinsame Abenteuer und erotische Momente in Aussicht – wer ein bisschen kreativ und experimentierfreudig ist, kann beides sogar miteinander kombinieren. Zum Glück ist Kreativität gerade sowieso deine Stärke. Lass deine Ideen einfach raus, denn sie sind originell und kommen nun sehr gut an. Laut Horoskop bist du körperlich und mental in Topform – es gibt keinen Grund, dich irgendwie zu bremsen.

