Herzlich willkommen in der Schützesaison! Welchen Sternzeichen das Horoskop in der Woche vom 23. bis 29. November in erster Linie Glück und positive Energien in Aussicht stellt, liest du hier.

Kaum zu glauben, aber wahr: Am Montag, 23. November beginnt schon wieder die Schützesaison, damit ist das Jahr 2020 seinem Ende bereits gefährlich nahe. In der ersten Schütze-Woche macht sich eine Spannung zwischen Venus und Uranus und Lilith bemerkbar, durch die etwa Werteverbundenheit und Konventionstreue mit Innovationsgeist und Impulsivität in Konflikt geraten können. Für welche Sternzeichen die Sterne nun aber in erster Linie günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 23. bis 29. November

Fische

Merkur und Jupiter stärken momentan deine Weitsicht und deine Fähigkeit, langfristig zu denken – das hilft dir durch die aktuell eher schwierige Zeit. Du bist voller Hoffnung und Zuversicht und lässt dich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen. Zugleich hast du einen guten Draht zu deinen Mitmenschen und schlägst genau die richtigen Töne an, um sie zu berühren oder zu überzeugen. In deinem Privatleben dominiert Harmonie, was in hohem Maße an deinem ausgleichenden, feinfühligen Wesen liegt. Körperlich spürst du jetzt genau, was dir gut bekommt – also hör auf deine innere Stimme, wenn es dich rauszieht, aber auch, wenn dir nach Ruhe und Couch zumute ist.

Skorpion

Auch wenn die Skorpionsaison vorbei ist, spendieren die Sterne dir jetzt eine Extraportion Charisma und Energie. Vor allem Venus fördert deine Kreativität und sendet dir viel Inspiration. Sowohl im Team als auch allein hast du Spaß an deinen To Dos und bist mit Motivation bei der Sache – was sich natürlich im Output widerspiegelt. Körperlich und emotional fühlst du dich wohl und ausgeglichen, selbst bei nicht so gutem Wetter bist du gerne draußen und in Bewegung. Was den sozialen Bereich angeht: Wichtige Beziehungen können nun wachsen und an Stabilität gewinnen.

Schütze

Sonne und Mars stehen hinter dir – und stärken vor allem dein Selbstbewusstsein und deine Lebenslust. Trotz Kälte und Dunkelheit fühlst du dich frei und unabhängig und findest in allem etwas Positives. Ohne deine eigenen Überzeugungen zu verraten, kannst du dich jetzt sehr gut einfügen und bist eine starke Unterstützung für jedes Team. Du verspürst zwar eine gewisse Lust nach Gesellschaft und Beisammensein, bist dir aber ebenso selbst genug und kannst die Zeit mit deinen Engsten genießen. Falls du einer von den frühen Schützen bist, steht einem schönen Geburtstag – trotz allem ... – aus astrologischer Sicht nichts im Wege!

