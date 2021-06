Neumond, Sonnenfinsternis und ein Mars-Wechsel in Löwe. Auf welche Sternzeichen in der Woche vom 7. bis 13. Juni laut Horoskop besonders positive Kräfte wirken, liest du hier.

Der Juni hat es aus astrologischer Sicht ganz schön in sich: Rückläufiger Merkur, rückläufiger Saturn, Mars-Wechsel ins Tierkreiszeichen Löwe, diverse Sternschnuppenregen und eine ringförmige Sonnenfinsternis mischen unsere Galaxie derzeit ganz schön auf. In der nun anstehenden Woche vom 7. bis 13. Juni werden uns besonders die Sonnenfinsternis zum Zwillinge-Neumond am 10. Juni, der Mars-Transit in Löwe am 11. Juni und die Libriden am 6. und 7. Juni beeinflussen. Folgenden Sternzeichen verleiht dieses ganze Spektakel insgesamt besonders positive Energien.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 7. bis 13. Juni

Fische

Fische empfinden in diesen Tage eine intensive Zuversicht und Lust aufs Leben. Das Wasserzeichen spürt, dass es sein Schicksal in hohem Maße selbst in der Hand hat, und freut sich darauf, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Diese (Vor-)Freude ist berechtigt, denn schon bald wird Jupiter eingreifen und mit einer Gelegenheit um die Ecke kommen, die aus einem Traum Realität werden lassen kann.

Krebs

Venus ermutigt dazu, dem eigenen Herzen zu folgen, und die Sonnenfinsternis unterstützt dabei, Verhaltensmuster und mentale Blockaden zu erkennen, die das verhindern oder erschweren. Für Krebse kann dies eine Woche der (Selbst-)Erkenntnis und des Wachstums werden. Im Innersten weiß der Krebs schon längst, dass es gut und richtig ist, sich selbst zu vertrauen, und zwar genug, um sich auch anderen Menschen zu öffnen. Nun scheint die Zeit reif zu sein, diesem tiefliegenden Wissen Taten anzuschließen – die prompt mit positiven Erfahrungen belohnt werden.

Skorpion

Besonders im zwischenmenschlichen Bereich ist beim Skorpion derzeit viel in Bewegung. Dabei bietet sich die Chance, Rollen neu zu verteilen, das Verständnis von Beziehung ebenso wie die Erwartungen an das Gegenüber miteinander abzugleichen und zu harmonisieren. Die ausgeprägte Sensibilität und Tiefe, die das Wasserzeichen ausmachen, wird sich in diesem Zusammenhang als strahlend und wertvoll erweisen. Mars sendet körperliche wie mentale Energie und dazu den gut gemeinten Rat: Locker und entspannt fällt uns vieles leichter und wir kommen fröhlicher ans Ziel.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop