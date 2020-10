Am Samstag, 31. Oktober, ist dieses Jahr nicht nur Halloween, sondern auch Vollmond. Welchen Sternzeichen der laut Horoskop einen Energieschub verleiht, liest du hier.

Werwölfe haben's dieses Jahr zu Halloween besonders einfach: Das Gruselfest fällt mit dem zweiten Oktober-Vollmond zusammen (übrigens das erste Mal seit 1944, dass wir an Halloween Vollmond haben!). Das heißt, sie müssen sich gar nicht groß verkleiden, weil sie sich sowieso verwandeln. Alle anderen sollten bei ihrem Kostüm auf jedes Detail achten, denn wenn der Himmel klar ist, wird die Nacht ziemlich hell. Andererseits können wir momentan ja sowieso niemandem zu nahe kommen, also was soll's. Doch genug von Halloween und zum Mond: Der befindet sich am Samstag im Sternzeichen Stier und leuchtet dort leicht bläulich. Und wem dieser Bluemoon nun besonders viel Kraft und Glück bringt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Bluemoon am 31. Oktober

Stier

Stiere spüren den Vollmond in ihrem Zeichen dieses Mal besonders stark. Du fühlst dich energiegeladen, zuversichtlich und unkaputtbar – trotz der Trostlosigkeit, die uns alle momentan umgibt. Du weißt, dass du mit Geduld und der richtigen Einstellung jedes Hindernis und jede Krise überwinden kannst und hinterher gestärkt daraus auftauchen wirst. Für das Vollmondwochenende solltest du dir irgendein schönes Projekt vornehmen: Wohnung umdekorieren, etwas basteln ... (vielleicht findest du auch Inspiration in unserer Strecke: Das solltest du laut Sternzeichen diesen Herbst noch tun).

Löwe

Wow, da spendiert der Vollmond aber jemandem eine Extraportion Kraft, Motivation UND Resilenz! Am liebsten möchtest du jetzt alles auf einmal machen und nebenbei auch noch die Welt retten. Dabei ist deine Frustrationstoleranz, wenn etwas nicht so funktioniert, wie geplant, überaus hoch. Du bist flexibel und scheust keine Umwege, weil du weißt, dass dein Ziel sowieso auf dich wartet. Dieses Wochenende könnte laut Horoskop eine wundervolle, erfolg- und ereignisreiche Lebensphase für dich einleiten – selbst wenn es zwischenzeitlich vielleicht nicht immer so aussieht.

Skorpion

Skorpione feiern momentan ihre Geburtstage – und die gute Stimmung lassen sie sich auch von Dunkelheit, Schmuddelwetter und zweiten Pandemiewellen nicht verderben. Vollmond und Halloween wecken in dir die Lust, dich mal wieder neu zu erfinden bzw. weiterzuentwickeln. Wer bist du jetzt? Wer warst du vor fünf Jahren? Wer möchtest du in fünf Jahren sein? Über solche Fragen nachzudenken inspiriert und motiviert dich nun, dein Leben positiv zu verändern und alte Gewohnheiten durch neue, bessere zu ersetzen. Und zum Glück hast du die nötige Kraft, um deine Ideen auch umzusetzen.