Juhuuuu! Pfingsten beschert uns schon wieder ein langes Wochenende. Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 21. bis 24. Mai ganz besonders schöne Tage haben, erfährst du hier.

Ist so Pfingstmontag nicht einfach toll? Dank ihm können sich jedenfalls die meisten Menschen auf ein langes Wochenende freuen. Ausschlafen, Zeit für sich selbst, für die Familie, für Freund:innen, zum Durchatmen. Und zum Träumen! Der Wechsel von Saturn in den Wassermann am 23. Mai fördert nämlich unsere Fantasie und Kreativität. Da Jupiter nach wie vor in Fische verweilt, erfährt die spirituelle, vorstellungsstarke, schöpferische Seite in uns nun doppelte Kraft. Folgende Sternzeichen haben vom 21. bis 24. Mai ein besonders schönes Pfingstwochenende zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 21. bis 24. Mai

Steinbock

Dem Steinbock fällt es an diesem Wochenende viiiel leichter als sonst, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und im Moment zu leben. Trifft sich gut – denn so kann das Erdzeichen nun erfahren, wie schön es manchmal ist, spontan zu sein und auf die eigene Stimmung einzugehen. Nicht zu viel planen und organisieren, nicht an gewohnten Abläufen festhalten heißt für die kommenden Tage das Rezept für eine schöne Zeit. Klingt machbar? Klingt machbar.

Fische

Fische sind zurzeit ganz bei sich und in ihrer Mitte. Das Wasserzeichen kann sich nun absolut auf seine Intuition verlassen, es spürt klar und deutlich, was es braucht, was ihm gut tut, was es sich zumuten kann und wen es in seiner Nähe haben möchte. Dem eigenen Gefühl zu folgen, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen und die Gedanken sich frei entfalten zu lassen, sind an diesem Pfingstwochenende die dringendsten To Dos, denen sich Fische – laut Empfehlung der Sterne – widmen sollten. Ist es nicht schön, wenn die To-Do-Liste fast wie eine Wunschliste aussieht?

Schütze

Schützen haben derzeit sehr viel Energie – und mit dem langen Wochenende endlich einmal Zeit, sie voll und ganz in eigene Projekte, Ideen und Bedürfnisse zu investieren. Ob sich das Feuerzeichen nun kreativ ausmärt, bei sportlichen Aktivitäten bzw. körperlich aktiven Unternehmungen austobt oder guten Freund:innen, Familie und Co. sein Herz ausschüttet und seine Gedanken und Vorhaben mit ihnen teilt – sich frei und unbeschwert ausleben heißt die Devise, die dem Schützen laut Horoskop über die Pfingsttage zu Glück, Freude und Zufriedenheit verhelfen wird. Das Wunderbare daran: Wer ihr folgt, wird sich dadurch sogar noch energiegeladener und lebenslustiger fühlen.