Horoskop für 4.12.2022 3 Sternzeichen, die zum 2. Advent eine schöne Überrachung erleben

Weihnachten rückt täglich näher, doch drei Sternzeichen werden schon jetzt vom Schicksal reich beschenkt.

Am Sonntag kann das zweite Lichtlein auf dem Adventskranz angezündet werden, was für drei Sternzeichen auch aus anderen Gründen ein kleiner Grund zum Feiern ist: Ihnen steht noch eine Überraschung bevor, die sich für sie in vielen Fällen wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk anfühlt.

Horoskop für 4.12.2022: Drei Sternzeichen können sich schon freuen

Was genau den Sternzeichen dabei so Gutes widerfährt, ist natürlich sehr unterschiedlich. Und doch zeigt sich bei vielen von ihnen auf den zweiten Blick, dass der Auslöser für die positive Schicksalswendung häufig ein Impuls ist, der von ihnen selbst ausgeht und ungeahnte Folgen haben wird. Im Video könnt ihr sehen, welche Sternzeichen dieses Wochenende einen besonders guten Grund für ihre gute Laune haben werden.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop