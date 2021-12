Jippiiieh, das Warten hat ein Ende, Weihnachten steht vor der Tür. Für drei Sternzeichen wird die Festtagswoche vom 20. bis 26. Dezember ganz besonders fabelhaft.

Wie fast jedes Jahr ist auch diesmal die Vorweihnachtszeit wie im Fluge vergangen. Am Freitag ist es schon so weit. Der 24. Dezember, der Tag, auf den wir hingefiebert haben oder den die Grinche unter uns lieber überspringen würden, ist fast da.

Und egal ob du noch bis zum Hals im Geschenkestress steckst oder schon vor Wochen alles besorgt hast, in jedem Fall solltest du dich jetzt zurücklehnen und die letzten Weihnachtstage genießen. Die Sterne haben glücklicherweise ein großes Geschenk für uns alle im Gepäck: Denn laut Horoskop wird dieses Weihnachten besonders schön!

Tschüss 2021

Das ist doch schon einmal ein kleiner Lichtblick am Weihnachtshorizont. Denn wir müssten lügen, wenn wir uns nicht eingestehen, dass das Jahr 2021 alles andere als einfach war. Vielleicht ein kleiner Fortschritt zu 2020, aber man darf eben nicht vergessen, dass wir immer noch mitten in einer Pandemie stecken. Umso schöner, dass uns das Horoskop nun eine kleine Auszeit in Aussicht stellt. Für drei Sternzeichen wird die Weihnachtswoche wirklich phänomenal.

Horoskop: Das sind die Glückspilze in der Weihnachtswoche vom 20. bis 26. Dezember

Steinbock

Steinböcke sind ausgesprochen sichere Geländegänger. Du nimmst jedes Hindernis, das man dir in den Weg stellt mit Bravour. So auch dieses Jahr, denn 2021 war sicherlich alles andere als einfach. Du kannst stolz auf dich sein und dir jetzt die Auszeit gönnen, die insbesondere Venus und Pluto für dich vorgesehen haben. Lass den Dingen ihren Lauf. Denn das Horoskop stellt dir Glück in der Liebe sowie im Berufsleben in Aussicht. Ein Grund mehr die Sterne walten zu lassen und die Festtage mit leckererem Essen und deinen Liebsten einfach nur zu genießen.

Jungfrau

Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sind von Natur aus Organisationstalente. Manchmal steht dir dein Perfektionismus im Weg, aber diesmal nicht, er kommt dir sogar zugute. Du hast nämlich ganz vorbildlich bereits alle To Dos in diesem Jahr abgehakt, die Weihnachtskarten sind verschickt, die Geschenke längst besorgt und eingepackt. Für dich heißt es also: Füße hochlegen und einfach mal entspannen. Klar, selbst ist die Frau oder der Mann, aber du darfst dich auch mal von deinen Liebsten bedienen lassen. Venus und Pluto jedenfalls sorgen dafür, dass du Energie auftanken kannst, und beschwingt ins neue Jahr startest.

Schütze

Der Schütze ist im Herzen ein Abenteurer. Jetzt vor Weihnachten in der Zeit, in der andere auf dem Sofa sitzen und gemütlich Weihnachtsfilme schauen, packt dich die Unternehmungslust und du willst unbedingt raus. Du fühlst dich energiegeladen und voller Lebensfreude – ein tolles Gefühl. Versuche, deine Energie zu kanalisieren: Um die Festtage herum muss viel vorbereitet werden, helfende Hände sind da immer gefragt. Zudem wartet noch ganz viel Party auf dich. Denn sowohl Weihnachten als auch Silvester werden ein einziges Spektakel für dich. Die partyliebenden Schützen kommen auf alle Fälle auf ihre Kosten.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop