Der dritte Montag im Januar gilt als der schlimmste Tag des Jahres (Blue Monday). Die Neujahrsmotivation ist verflogen, Feiertage sind erstmal keine in Sicht und die wachsende Sehnsucht nach Frühling steht der knallharten Tatsache gegenüber, dass noch mindestens zwei Monate Winter vor uns liegen. Und dann ist es auch noch ein Montag ... Trotz alledem: Drei erlesenen Sternzeichen schenkt das Universum heute eine magische Ausstrahlung, mit der sie ihren Mitmenschen den Kopf verdrehen oder auch Hoffnung und Motivation spenden. An die betreffenden Drei: Nutzt und genießt diese Vibes! An alle anderen: Nutzt und genießt diese Vibes! 😘

Horoskop: 3 Sternzeichen, die heute jedem den Kopf verdrehen

Steinbock

Auch wenn seine Geburtstagssaison jetzt zu Ende geht: Der Steinbock strotzt heute vor Optimismus und Lebensfreude – und das macht ihn für andere höchst attraktiv. Das Erdzeichen vermittelt gerade einfach ein Gefühl von Frühling und Erwachen – kein Wunder, dass das bei dem einen oder anderen auch schon die Schmetterlinge im Bauch auf den Plan ruft ...

Widder

Dem Widder fällt heute einfach alles leicht – und das schenkt ihm nicht nur Selbstvertrauen und Sicherheit, sondern bringt ihm auch viel Bewunderung von außen. Verständlich, dass manche angesichts von so viel Energie ins Staunen und Schwärmen (!) geraten ...

Schütze

Schützen empfinden heute ein ganz besonders starkes Wohlwollen gegenüber ihren Mitmenschen und das strahlen sie auch spürbar aus. Die Folge: Leute in ihrem Umfeld fühlen sich wertvoll, liebenswert und glücklich. Klar, dass das Feuerzeichen mit soviel Menschenliebe und Herzlichkeit einige direkt auf Wolke Sieben katapultiert ...

