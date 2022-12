Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 13.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist stärker, als du denkst

Macht ist das Tagesthema. Mache deinen Einfluss geltend, wenn du nicht willst, dass man einfach über dich verfügt! Vertraue der eigenen Kraft und setze deine Überzeugungen durch! Wenn du es nicht tust, könntest du auf der Strecke bleiben.

Prickelnde Erotik

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. In deiner Partnerschaft wie auch in einer zufälligen Bekanntschaft auf der Straße kannst du die gewohnte Distanz durchbrechen und der Begegnung Tiefe verleihen.

Gut gestimmt?

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Stier

Handel!

Du verfügst jetzt über viel Durchsetzungskraft. Du weißt, was du willst, und gehst direkt auf ein Ziel zu. Aber aufgepasst: Du reagierst auch besonders aggressiv. Eventuell setzt du dich rücksichtslos durch, ohne es zu merken. Oder du löst ungewollt die negativen Seiten in deinen Mitmenschen aus. Die Kampfstimmung bringt vieles in Gang, löst aber auch Konflikte aus.

Viel Energie

Die Sterne versorgen dich mit jeder Menge Energie. Was du damit anstellen willst, kannst du ganz frei entscheiden. Beim Sport kannst du beispielsweise Rekorde knacken, aber auch anstrengende Projekte gelingen dir gut. Vielleicht willst du auch einfach die Freizeit genießen und eine Unternehmung starten? Wofür du dich auch entscheidest: Du kannst viel erreichen.

Beziehung mit Intensität

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber du darfst feststellen, wie du verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagierst, schneller eifersüchtig wirst oder dich eingeengt fühlst. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Herzensangelegenheit.

Tageshoroskop Zwillinge

Liebenswürdig und mit Gefühl

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Für Abwechslung sorgen

Du fühlst dich heute nicht ganz ausgeglichen, bist eher unruhig und wünscht dir Abwechslung. Plane also eine schöne Unternehmung ein, am besten etwas, was du noch nie zuvor gemacht hast. Neues und Abwechslungsreiches macht dir Freude und holt dich aus deinem Tief.

Gefühle beachten

Es liegt eine romantische Stimmung in der Luft. Wenn du dich nach Ruhe und Geborgenheit sehnst, solltest du dich für ein paar Stunden in deine Privatsphäre zurückziehen. Vielleicht möchtest du auch mit lieben Menschen zusammen sein. Lass dich von deinen Gefühlen leiten!

Tageshoroskop Krebs

Aktiv werden

Was du heute auch vorhast, es geht dir gut von der Hand. Du triffst klare Entscheidungen und hast die nötige Energie, um ein Vorhaben effizient in die Tat umzusetzen, z. B. im Arbeitsbereich oder beim Sport.

Gereizte Stimmung

Nimm deineGefühle ernst! Diesen Vormittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Ruhe kehrt ein

Vormittags bist du gesellig, tauscht dich aus und stehst mit den verschiedensten Menschen in Kontakt. Doch die Stimmung ändert sich im Laufe des Tages. Am Abend ziehst du dich dann lieber zurück und machst es dir zu Hause gemütlich. Jetzt brauchst du mehr Ruhe.

Tageshoroskop Löwe

Ein guter Plan

Bist du mit deinem Leben zufrieden, genau so, wie es ist? Am heutigen Tag bietet es sich an, mal in dich zu gehen und dich mit deinen Zielen und Plänen zu beschäftigen. Achte darauf, dass weder das Privatleben noch die Karriere zu kurz kommt. Du kannst eine sehr gute Strategie ausarbeiten.

Wenig Handlungsenergie

Wenn du gewohnt bist, tatkräftig und aktiv zu handeln, so solltest du dich darauf einstellen, dass du heute nicht so viel Energie zur Verfügung hast. Jetzt auf ein persönliches Ziel hinzuarbeiten, ist fast unmöglich. Du würdest auf Widerstände stoßen, dich schlapp fühlen und nur mit halbem Herzen hinter deinen Handlungen stehen. Aber keine Sorge, das geht vorüber.

Gut gelaunt

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieße die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlen dir die Lust und auch die Disziplin.

Tageshoroskop Jungfrau

Beste Voraussetzungen für eine gehobene Stimmung

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Zwischen Vernunft und Harmonie

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Die Macht der Worte

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise darfst du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.

Tageshoroskop Waage

Liebenswürdige Kommunikation

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Einen Schritt vorwärts

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Optimistische Stimmung

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Tageshoroskop Skorpion

Spontane Lebenslust

Du bist spontan und sehr lebendig. Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus, vergleichbar mit einem Kind. So kannst du viel Freude und Spaß erleben, aber deine Stimmung kann auch leicht umschlagen.

Wach im Denken

Sprichst du heute besonders viel? Du bist offen für Neues, objektiv, vernünftig, gesprächs- und lernfreudig. Geistige Arbeit erledigt sich fast von allein. Deine Gedanken überschlagen sich und lassen dich vieles klarer erkennen.

Kein Tag wie alle anderen

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Tageshoroskop Schütze

Mit Herz und Verstand

Nutze diesen Tag für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du bist fähig, komplizierte Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren.

Abwechslung zu zweit

Wenn du willst, kannst du heute ein paar anregende und gleichzeitig wohltuende Stunden mit einem:r Partner:in oder einem:r alten oder neuen Bekannten verbringen. Nimm Kontakt auf!

Rhetorische Fähigkeiten

In deinem beruflichen Umfeld kannst du dich heute besonders gut ausdrücken. Auch für heikle Inhalte findest du die richtigen Worte. Sprachliche Herausforderungen wie Diskussionen, Informationsvermittlung oder Korrespondenz meisterst du souverän.

Tageshoroskop Steinbock

Streit mit dem Partner

Heute melden sich Konflikte in Beziehungen besonders deutlich. Du neigst schneller zu Streit und Konfrontation. Die angespannte Stimmung muss sich jedoch nicht unbedingt gegen den:die Partner:in wenden. Es bleibt dir überlassen, wie du diese Energie einsetzen willst. Die Palette zwischen sinnlosem Gezänk und einem klärenden Streitgespräch ist weit.

Erweiterter Handlungsspielraum

Ein verstärkter Tatendrang lässt dich jetzt risikofreudig werden. Wenn du deine Fähigkeiten überschätzt - beispielsweise beim Sport - kann ein Muskelkater die Folge sein. Auch falls du dir ein zu großes Projekt vornimmst, läufst du Gefahr, überfordert zu sein. Es gilt also, das richtige Maß zu finden und den aufkommenden Schwung zur Tat sinnvoll zu nutzen.

Nicht dein bester Tag

Von einer allfälligen miesen Laune solltest du dich nicht beeindrucken lassen. Für ein paar Stunden läuft nicht alles so, wie du es gerne hättest. Eventuell hast du den Eindruck, zu wenig zu wissen, oder du sagst zu viel oder nicht das, was du eigentlich mitteilen willst. Man hört dir nicht zu, weil du deine Meinung zu unklar äußerst. Das geht aber bald vorbei.

Tageshoroskop Wassermann

Nimm, was das Leben dir bietet

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Selbst für sich sorgen

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Verletzlich

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Tageshoroskop Fische

Liebe mit Bedingungen

Hast du den Eindruck, etwas leisten zu müssen, damit deine Lieben dich gernhaben? Du neigst dazu, dir Dinge aufzuladen, nur weil du meinst, es jemandem schuldig zu sein. Du bist auch liebenswert ohne spezielle Leistung.

Aussicht auf Erfolg

Es lockt dich, die gegebenen Grenzen zu überschreiten. Mit gestärktem Selbstvertrauen kannst du getrost einen Schritt wagen. Eine positive Einstellung bewirkt, dass du dein Ziel relativ leicht erreichst.

Zeige, was du fühlst

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.