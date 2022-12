Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 14.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 14.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

An der Wurzel herausreißen

Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh deine schlechte Laune als Chance, dich selbst besser kennenzulernen. Das gelingt dir, indem du deiner Stimmung auf den Grund gehst. Was stellt die Ursache für deinen Verdruss dar? Was würdest du brauchen, damit es dir und deiner Laune wieder besser geht? Gönne dir genau das!

Verstand kontra Gefühl

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Geborgenheit

Du möchtest gern mit anderen gemütlich beisammen sein. Du und deine Mitmenschen zeigen sich herzlich. Heute brauchst und gibst du besonders viele Streicheleinheiten. In einer unfreundlichen Atmosphäre ziehst du dich zurück und reagierst tendenziell launischer als sonst.

Tageshoroskop Stier

Hüte deine Zunge!

Du brauchst heute das persönliche Gespräch ganz besonders. Im Kreise von Vertrauten kannst du dich getrost auch auf heftige Diskussionen einlassen. Doch in beruflichen und geschäftlichen Gesprächen ist Vorsicht geboten. Du neigst dazu, auch hier Persönliches einzubringen.

Überraschungen im Privatbereich

Deine familiären Verhältnisse und deine Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell sein. Heute ist ein weiterer Tag, an dem ein frischer Wind für Veränderung sorgen könnte. Möbel umstellen oder der Wohnung eine exzentrische Note verpassen: Beides wirkt wohltuend. Eine kleine Verrücktheit genügt. Genieße den Spaß!

Kraft aus der eigenen Tiefe

Spürst du deine Lebenskraft? Heute solltest du keine halbherzigen Kompromisse eingehen. Diese könnten leicht als Bumerang auf dich zurückfallen. Wenn du deinen tiefsten Impulsen folgst, geht es dir gut. Auch wenn du nicht vorbehaltlos akzeptiert wirst, kannst du doch die Bestätigung aus deinem eigenen Inneren schöpfen.

Tageshoroskop Zwillinge

Vergesslichkeit und Wissenslücken

Schwächen sind menschlich. Die Aufforderung heißt heute, dies auch in Bezug auf sich selbst zu akzeptieren und die eigenen Mängel anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass du nichts mehr lernen sollst, sondern dass du dich mit den Grenzen deiner Lern-, Denk- und Kommunikationsfähigkeiten versöhnst.

Schwächen gehören zum Menschsein

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren - was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt - oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Sich mit Gefühl durchsetzen

Da du niemanden gerne verletzt, neigst du dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen möglicherweise heute - und vielleicht nicht im glücklichsten Augenblick - wieder hoch. Es wäre besser, dich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt. Heute kommst du gut an, wenn du dich mit Herz durchsetzt.

Tageshoroskop Krebs

Freundlich und liebevoll

Nähe und zwischenmenschliche Kontakte stehen bei dir heute im Mittelpunkt. Du genießt es sehr, mit lieben Menschen zusammen zu sein, ob mit Freund:innen, Familie oder deinem:r Partner:in. Sorge für einen freundlichen und angenehmen Umgang. Denn was du gibst, bekommst du auch zurück.

Mit Herz handeln

Was auch immer du diesen Vormittag vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Worte schaffen Nähe

Du kommst heute gut mit anderen ins Gespräch. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Dadurch dass du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einem harmonischen Klima bei.

Tageshoroskop Löwe

Prickelnd und charmant

Wenn du handelst, dann mit einem speziellen Charme oder gar erotischer Note. Eine prickelnde Stimmung sowie ein gutes Gespür für die passende Vorgehensweise unterstützt dich, sodass jetzt vieles gelingen kann.

Erinnerungen und Emotionen

Erinnerungen, die du noch nicht richtig verarbeitet hast, könnten heute wieder in dein Gedächtnis treten und für eine emotionale Reaktion sorgen. Fürchte dich nicht vor deinen Gefühlen, sondern lasse sie heraus. Dann wird es dir noch heute besser gehen. Pass jedoch auf, dass du mit den Gefühlen deiner Mitmenschen pfleglich umgehst. Auch du kannst heute näher als sonst am Wasser gebaut sein.

Auf die Gefühle achten

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Tageshoroskop Jungfrau

Wie klar sind deine Ziele?

Hast du den Eindruck, das Leben verläuft nicht so, wie du es willst? Wenn du dich nicht so selbstbewusst und stark zeigen kannst, wie du möchtest, so mag dies daran liegen, dass du dir bezüglich deiner Absichten und Ziele selbst nicht im Klaren bist. Gehe in dich!

Ein bisschen nett sein

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Wer kann es dir heute recht machen?

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönn dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Waage

Ein Tag für Geselligkeit

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Gute Konzentrationsfähigkeit

Dir heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte außerordentlich schwierig sein, denn du bist in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Gib deine Richtlinien bekannt! Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, Konzentration und Zuverlässigkeit erfordern, vermagst du heute besonders effizient zu erledigen.

Beziehungen auf dem Prüfstand

Dieser Tag fordert echte und tiefe Partnerschaften, kein oberflächliches Geplänkel. Beziehungen, die diese Anforderungen erfüllen, dürftest du jetzt als sehr befriedigend erleben. Sie geben dir Sicherheit und inneren Halt. Du bist auch vermehrt bereit, dich verantwortungsvoll für den:die Partner:in und die Beziehung einzusetzen.

Tageshoroskop Skorpion

Einsatz lohnt sich

Dein Arbeitseinsatz ist zwar heute kein absolutes Muss, doch kannst du deine Stellung allgemein im Leben sowie speziell im Beruf erheblich festigen und gewissermaßen für schwierigere Zeiten vorsorgen. Wo du dich jetzt verantwortungsvoll einsetzt, erntest du für deine Arbeit den verdienten Lohn.

Bilanz ziehen

Du stehst am Übergang von zwei Lebensabschnitten. Der alte geht zu Ende und ein neuer beginnt. Es gilt jetzt innezuhalten, Bilanz zu ziehen und ein Konzept für die Zukunft zu erstellen. Du erkennst klarer als sonst, was nicht sein dürfte. Nimm die Mühen als Fingerzeig für eine Umstrukturierung deines Lebens!

Ein intensiver Tag

Im Innersten bist du tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchtest ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Heute packt es dich ganz besonders. Du brauchst Intensität und lässt dich ganz auf eine Situation ein. Du identifizierst dich nicht nur damit, du erforschst diese bis in alle Tiefen. Dabei bist du kritisch und konsequent und manchmal auch verbissen.

Tageshoroskop Schütze

Gefühle gehen tief

Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn du es nur zulässt. Intensität, Leidenschaft oder Trennungsschmerz mögen zwar heute besonders hohe Wellen schlagen, doch wirst du dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr erschließt sich dir ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe.

Persönliche Aussagen

Hörst du nur, was du hören willst? Heute identifizierst du dich stark mit deinen eigenen Gedanken. Bemühen dich um ein offenes Ohr! Wenn du zugleich mit deiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stehst, was du sagst, findest du für fast alles Verständnis. Trockene Argumentation provoziert Streit.

Alte Beziehungsmuster

Wenn heute in deiner Partnerschaft nicht alles reibungslos läuft, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. Die Tage begünstigen alte Beziehungs- und Verhaltensmuster. So kann das Zusammensein mit einem lieben Menschen dich zu Kompromissen verleiten, die du eigentlich nicht eingehen wolltest. Oder du lässt mehr Nähe zu, als dir guttut.

Tageshoroskop Steinbock

Sympathisch

Wo du auch hingehst, schenkst du allen ein strahlendes Lächeln. Du kommst mühelos mit anderen ins Gespräch, gehst auf deine Mitmenschen ein und bist sehr zuvorkommend. Das macht dich natürlich ausgesprochen sympathisch. Sogar zwischen unversöhnlichen Menschen kannst du heute sehr gut vermitteln.

Stimmungsschwankungen

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Nachmittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Ein ganz neues Lebensgefühl

Der heutige Tag gestaltet sich anders, als du es erwartet hättest. Doch keine Angst: Sie haben Grund zur Freude, denn eine positive Überraschung wartet auf dich. Ein völlig neues Empfinden entsteht und erweitert deinen Sinn für das, was möglich ist.

Tageshoroskop Wassermann

Ein Schritt vorwärts oder rückwärts

Schwankst du zwischen Selbstbestimmung und Einfügung in die Gruppe? Stehe zu dir und tritt ins Rampenlicht! Wenn du dich in einer Gruppe versteckst, verrätst du dich selbst. Bleib dir treu!

Bleibe gelassen

Wenn die Mitmenschen heute sehr emotional reagieren, solltest du nicht mit rationalen Argumenten gegensteuern. Es wäre vergebliche Mühe. Heute schwelgen viele in Gefühlen. Dir mag es schwerfallen, so viel Unlogik zu begreifen. Ärgere dich nicht darüber! Schon bald ist Sachlichkeit wieder mehr gefragt.

Gönne dir eine besinnliche Zeit der Ruhe

Heute hast du wenig Elan, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Nimm dir etwas Zeit für dich und entspanne ein bisschen. Dann kannst du schon bald wieder durchstarten.

Tageshoroskop Fische

Romantische Stimmung

Der Wunsch, dich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen, ist besonders stark. Vielleicht träumst du von der großen Liebe und idealen Beziehung und vergisst dabei die Realität. Romantische Stimmungen dürfen sein, nur solltest du dabei die Wirklichkeit nicht ganz vergessen.

Was macht dir Freude?

Nutze diesen Nachmittag und Abend doch einmal für dich. Jetzt solltest du nicht darauf warten, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, sondern solltest es selbst in die Hand nehmen. Tu etwas, was dir richtig guttut und Freude bereitet. Dann klappt auch das Miteinander mit anderen Menschen besser.

Leicht erregbar

Du handelst heute Morgen eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!