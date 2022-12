Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 15.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 15.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Jetzt geht manches leichter

Heute verfügst du über ein gestärktes Selbstbewusstsein und einen klaren Willen. Auch wenn nichts Dringendes ansteht, lohnt es sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als sonst. Nutze die Gelegenheit und leite die nächsten Schritte ein!

Aktiv im Denken und Kommunizieren

Ein klarer Kopf ermöglicht es dir, gute Denkarbeit zu leisten, dich verständlich mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Deine Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und ermöglichen es dir, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch findest du leicht den Draht zum Gegenüber.

Eigene Fehler akzeptieren

Dass du nicht perfekt bist, wird dir heute wieder deutlich offenbar. Das kann dich unzufrieden machen, denn du erwartest Großes von dir. Doch sei nicht zu streng mit dir. Schließlich ist es ganz normal, auch Schwächen zu haben. Wenn du diese akzeptierst, kannst du besser damit umgehen.

Tageshoroskop Stier

Zeig, was du fühlst

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Gut gestimmt?

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Verbringe den Abend in Gesellschaft

Der Tag beginnt mit einer häuslichen, persönlichen Note, die jedoch bis zum Abend einer energiereicheren Atmosphäre voller Tatendrang weicht. So sind du und deine Mitmenschen am Vormittag vielleicht etwas anlehnungsbedürftiger und fürsorglicher. Im Verlaufe des Nachmittags kommst du mehr in Schwung.

Tageshoroskop Zwillinge

Was willst du?

Heute geht es in erster Linie darum, dir darüber Gedanken zu machen, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Du bist vielleicht ein wenig hin- und hergerissen und dir deiner Absichten und Bedürfnisse selbst nicht so ganz klar. Doch wenn du dich heute damit auseinandersetzt, siehst du bis zum Abend wieder klar.

Wenn die Gedanken Purzelbäume schlagen

Du bist besonders offen für neues Gedankengut. Speziell im technischen Bereich meisterst du Herausforderungen relativ leicht, denn ein wacher Geist lässt dich Lösungen für Probleme finden.

Sprich deine Gefühle aus

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Tageshoroskop Krebs

Sich aktiv für eine Harmonie zu zweit einsetzen

Die physische Anziehungskraft ist gesteigert. Bezüglich Partnerschaft und Sexualität möchtest du tun und lassen, was dir gerade gefällt. Wenn dich deine spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des:der Partners:Partnerin vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Du reagierst mit Unmut auf Spannungen in der Beziehung.

Gespräche mit Herz

In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Du hast vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. Lieber möchtest du von dem sprechen, was dein Herz wirklich bewegt, über Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. Wähle dazu die richtigen Gesprächspartner:innen!

Verschaffe dir einen Überblick!

Da du heute die dir gebotenen Möglichkeiten gut wahrnimmst und dir einiges zutraust, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet zum Planen. Weitblick und positives Denken lassen vieles gelingen. Du bist außerordentlich offen für Neues und begegnest Andersdenkenden mit Toleranz.

Tageshoroskop Löwe

Mit Herz und Gefühl

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mit Verstand und Gefühl

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Beziehungsfragen klären

Beziehungen sind nicht immer vernünftig und heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Tageshoroskop Jungfrau

Innere Unruhe drängt nach außen

Du magst es, wenn viel los ist. So drängt es dich ständig, Neues auszuprobieren. Heute fällt es dir besonders schwer, die Hände in den Schoß zu legen und dich zu entspannen. Auch schläfst du möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität dich bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.

Liebe zum Leben

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Liebreiz

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lass den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Tageshoroskop Waage

Sorge für dich

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Verträumt?

Heute, vor allem in den Morgenstunden, könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Positive Grundstimmung

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Skorpion

Sinnliche Stunden

Sinnlichkeit in der Liebe kann heute zu einer Quelle der Lebensfreude werden. Du vermagst die schönen Seiten des Daseins ganz besonders zu genießen. Besonders körperliche und erotische Erfahrungen gehen tief. Voraussetzung ist allerdings, dass du dir die Zeit dazu gönnst.

Gespräch mit Charme

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Jetzt bist du offener dafür als sonst. Vielleicht sagst du einem lieben Mitmenschen, dass du ihn magst. Oder du suchst und betonst das Verbindende im Gespräch und schaffst Harmonie durch Worte. Von der anderen Seite betrachtet neigst du dazu, die Dinge zu beschönigen.

Verträumte Stimmung

Heute vermischen sich Wunschtraum und Realität. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Ein sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fallen dir schwerer als sonst und sollten auf später verschoben werden. Deine Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. Ziehe dich einfach einmal zurück, wenn dir danach ist!

Tageshoroskop Schütze

Schlecht gestimmt?

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Innere Anspannung

Irgendwie fühlst du dich heute nicht ganz wohl. Du bist innerlich angespannt. Aber was lässt sich dagegen tun? Zwinge dich nicht zu Dingen, auf die du keine Lust hast, sondern gönne dir ruhig mal etwas Angenehmes wie ein paar gesellige Stunden mit lieben Menschen.

Kein Tag wie alle anderen

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Tageshoroskop Steinbock

Einsatz für andere

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Gemeinsam geht vieles leichter

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieß das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Sprunghaft und unkonzentriert

Vermutlich bist du geistig sehr angespannt. Du hast viele Ideen, eine folgt der anderen so schnell, dass du diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen kannst. Ihre Vorstellungskraft ist stark ausgeprägt und du wirst leicht ungeduldig wegen des trägen Verlaufs der Dinge.

Tageshoroskop Wassermann

Kritisch und sachlich

Die Klarheit im Denken, über die du bis zum Mittag verfügst, hilft dir, schwierige Gespräche, Schreibarbeiten oder andere Disziplin erfordernde Aufgaben zu erledigen. Richtlinien und Grundsätze sind dir wichtiger als sonst.

Benutze deine Fantasie

Ab dem Nachmittag heißt es dann: Dies ist eine Zeit zum Träumen, denkbar ungeeignet für wichtige Entscheidungen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber einer klaren Urteilsfähigkeit. Kreativ und künstlerisch bist in Hochform. Ansonsten bist du eher müde und brauchst vielleicht einfach einen Tag Ruhe.

Die Macht der Liebe

Fühlst du dich etwas eingeengt? Oder versuchst du, andere an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem:r Partner:in.

Tageshoroskop Fische

Hilfsbereit

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Partnerschaft mit Verantwortung

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, wieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünscht. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Gefühle in Worte fassen

Wenn du jetzt über deine Gefühle sprichst, findest du viel Verständnis. Deine Wahrnehmung für persönliche Bedürfnisse ist geschärft. Der Verstand kümmert sich sozusagen um die Gefühle. Achte darauf, dass du diese nicht mit rationalen Argumenten abwertest.