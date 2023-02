Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 01.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 01.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Was auch immer du diesen Vormittag vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Heute dürfte es relativ gemütlich zugehen. Du und auch deine Mitmenschen lassen alles eher langsam angehen. Übe dich in Gelassenheit und nimm dir Zeit für die Dinge, die Herz und Sinne erfreuen!

Tageshoroskop Stier

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Prickelndes Spiel zwischen den Geschlechtern oder spannungsgeladene Situation? Heute liegt dir beides. Wenn du das tust, was für dich richtig ist, kannst du es nie allen recht machen. Passt du dich an, so bleibst du auf der Strecke. Finde einen Mittelweg!

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Zwillinge

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tu in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen, hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Tageshoroskop Krebs

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich auch den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Genieße einfach das, was du hast. Dein Stimmungsbarometer dürfte sich merklich heben.

Gleich morgens geht es heute richtig rund, doch keine Sorge, so bleibt das nicht. Im Laufe des Tages kehrt mehr Ruhe ein und du bekommst deine Vorhaben gut in den Griff. Setze dich für deine Interessen ein und verwirkliche deine Ziele.

Tageshoroskop Löwe

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Hast du diesen Nachmittag wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung fürd dein Wohlbefinden trägst.

Heute Vormittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Jungfrau

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zögere nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, wieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünschst. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Was erwartest du von diesem Tag? Du neigst dazu, dich zurückzulehnen und dich bedienen zu lassen. Wenn dein Gegenüber abweisend darauf reagiert, fühlst du dich leicht persönlich betroffen. Auch wenn du heute nicht in bester Stimmung bist, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. In ein paar Stunden geht es vorbei.

Tageshoroskop Waage

Worauf hast du gerade Lust? Wenn immer möglich, solltest du es dir gut gehen lassen. Aus einem starken Gefühl der Harmonie und des Selbstvertrauens kannst du erkennen, was du zutiefst bejahst und was dich eine deutliche Abneigung spüren lässt. Lebensglück hat viel damit zu tun, wie du Wille und Gefühl in Einklang bringst.

Dein Verstand arbeitet auf Hochtouren, und so hast du heute Lust, interessante Gespräche mit deinen Mitmenschen zu führen. Aber auch schriftlich kannst du dich sehr gut ausdrücken und deine Argumente überzeugend darlegen. Auch alle Aufgaben, die etwas mehr Denkarbeit erfordern, fallen dir leicht.

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Tageshoroskop Skorpion

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Wenn du ein Gespräch führst, dich über etwas informieren oder über etwas nachdenken willst, eignet sich dieser Tag sehr gut dafür. Du denkst und kommunizierst mit außergewöhnlicher Klarheit.

In allem, was du tust, hast du heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Schütze

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen!

Wenn die Sehnsucht nach einer romantischen Zweisamkeit dich jetzt ergreift, solltest du dich keinen Illusionen hingeben. Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechsle diese nicht mit der Alltagsrealität! Du kannst einen gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn du dabei realistisch bleibst.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozieren. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

Tageshoroskop Steinbock

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, dürftest du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Tageshoroskop Wassermann

Eine heitere Stimmung lässt dich am Vormittag allen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und natürlich färbt dies ab, und auch du erfährst Großmut und Herzlichkeit. So werden ein gesellschaftlicher Anlass oder eine Begegnung mit einem lieben Menschen zu einem besonderen Fest. Du lässt fünf gerade sein und bist dir und anderen gegenüber großzügig.

Ab dem Mittag sieht das anders aus: Loyal und nüchtern begegnest du dann in der zweiten Tageshälfte deinen Liebsten und schaffst gerade durch eine fehlende überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur und Stabilität - auch außerhalb von Beziehungen - kann schön sein. Heute bist du ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren und strengen Formen.

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürftest du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.

Tageshoroskop Fische

Planst du deine Vorhaben? Oder denkst du etwas und tust etwas ganz anderes? Oder identifizierst du dich mit einem Gedanken und handelst danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Denken und Handeln dürfte heute besonders klar zutage treten. Achtung: Du gerätst leicht in Streit oder handelst unüberlegt.

Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig und die Dinge erscheinen dir etwas unklar. Missverständnisse hängen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, dich unklar auszudrücken. Vielleicht nimmst du es mit der Wahrheit nicht so genau, weil du dich oder dein Gegenüber schonen willst. Oder du verfällst selbst den Täuschungen anderer. Aber keine Sorge, das geht schnell vorüber.

In Verhandlungen, geschäftlichen Gesprächen und ganz allgemein in der Kommunikation im Beruf und in der Öffentlichkeit bist du heute besonders geschickt. Kaum um Worte verlegen, zeigst du Interesse, Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität. Deine Gedanken äußerst du andern gegenüber ohne Umschweife. Mit dieser Haltung lassen sich auch schwierige Situationen meistern.

